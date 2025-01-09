佳瑪南下6年後轉型　在地人驚：寶雅、漢堡王都來了

▲「J-MART佳瑪進口精品生活館」，經營6年宣告因「租約到期」結束營業，不料近期掛出「佳瑪商場」招牌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

從北部進軍南部的「J-MART佳瑪進口精品生活館」，2018年進駐原本經營30年的「A+1精品百貨」舊址，經營6年宣告因「租約到期」結束營業，不料近期掛出「佳瑪商場」招牌，吸引南部美妝霸主寶雅搶進，信義房屋專家表示，地段精華吸引愈來愈多大型品牌進駐。

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▲「J-MART佳瑪進口精品生活館」從北部起家，2024無預警公告，因「租約到期」在8月結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）

「J-MART佳瑪進口精品生活館」從北部起家，已成立21年，2018年首度進軍高雄，在原本經營30年的「A+1精品百貨」舊址開設澄清店，2024年無預警公告，因「租約到期」在8月結束營業，而澄清店熄燈後，由同類型的「南霸天」寶雅POYA Beauty家居店接手，澄清店在2025年1月開幕。

而該店招牌也從佳瑪改成「佳瑪商場」以及與寶雅的共同招牌，目前共有寶雅、漢堡王、杏一、特力屋等店家進駐，商場已滿租。記者致電佳瑪詢問商場規劃，相關人士回應，目前佳瑪型態正在調整中，「佳瑪商場」為該品牌首次露出，未來不侷限僅在高雄設立，全台只要是適合的地點都有機會規劃，現有的分店也在評估中，是否適合轉為佳瑪商場型態經營。

據了解，該商場地坪為879.9坪、建坪為1091.14坪，地主為徐姓自然人，租客透露該店就是向佳瑪承租，租金則不方便透露。

▲該店招牌也從佳瑪改成「佳瑪商場」以及與寶雅的共同招牌。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產鳳山文山加盟店長鄭啟峯表示，澄清路有不少大型店面都是地主或租客自建的透天店面，由於地、建坪大、能見度高，兼具廣告效益，曝光效果也優，吸引不少大型連鎖業者承租，若有承租方打造商場，吸引連鎖品牌進駐也不意外。

信義房屋鳳山文山店長林思瑋表示，澄清路串連高雄知名的澄清湖風景區、衛武營國家藝術文化中心，是鳳山、三民區交界的主要交通幹道，沿線也有不少連鎖品牌，如健身工廠、星巴克、麥當勞等，商業機能相當發達，且廣告招牌顯眼，能創造品牌的廣告效益，空租率也不高。

路段 單坪租金 透天屋齡 臨文山特區 1000~1200元 10年內 臨舊聚落 700~1000元 超過30年

▲澄清路店面兩側租金。（ETtoday製表）

區域店面以透天店面為主，由於澄清路兩側，一面緊鄰文山特區，多為大型店面，單坪租金約1000~1200元，多為大型連鎖品牌進駐。

林思瑋表示，另一側緊鄰舊聚落，透天屋齡多逾30年，地坪20~30年，多為屋主早期持有，至今仍當成住家用，店面單坪租金落在700~1000元，因坪數影響，多為小吃店、小型餐飲業、診所等，不過集客效應強，若有店面釋出，還是十分受歡迎。

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