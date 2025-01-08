新北「鳥籠危老案」基地僅14.7坪　建築師揭常見養地手法

▲新北市基地面積最小的危老案在樹林，基地僅14.7坪。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

近日小基地危老案引發熱議，新北目前共有587件危老核准，其中220件基地小於100坪。進一步盤點最小基地個案，位於樹林信義街，基地僅約14.7坪。不過，建築師表示，該案未取得建照，並點出土地整合常見的「手法」。

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新北市三重區近期傳出建案鄰損事件，令各界熱議小坪數基地改建難題。住商機構觀察新北市政府數據，截至去年11月中旬為止，共核准587件危老案件，其中220件為基地坪數小於100坪的「鳥籠危老案」。

而最小危老基地面積更僅14坪，位於樹林區大同段855地號，2020年6月核准。經查，該基地位於樹林信義街，道路相當窄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，該基地位處樹林車站商圈，緊鄰樹林中學、大同科技園區，區域新案價位已約每坪4~5字頭，「但該案地處巷弄，興建難度偏高，又僅為第一種住宅區，容積率較低，可能因此影響周邊地主整合意願，讓14坪獨自成案。」

不過，新北建築師公會理事劉獻文表示，該案自2020年通過危老核准至今，仍查無建照資訊，推測很可能不會獨自改建，畢竟基地僅14坪，營建困難、效益頗低，且事實上不少改建案都會先送危老核准，但其實沒有要那麼快做，目的是為了更順利地整合鄰地。

▲新北市目前共有587件危老核准，基地最小的5筆出列。（圖／住商整理表）

整體而言，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，近年政府積極鼓勵民眾申請都更、危老，其中危老因有容積獎勵的落日條款，且無需完整街廓即可成案，提高地主申請積極程度，惟受限於雙北土地價位高漲、市場氛圍對開發商信任度不高等因素，致使市區土地整合不易，讓此類「鳥籠危老案」如雨後春筍產生。

徐佳馨說，此類案件雖成案容易，但面臨營建成本高昂與缺工議題更勝於中大型工地，常見危老案核准多年，但遲遲等不到工班開工，最終地主與整合者淪為雙輸局面。危老優惠落日將至，建議住戶應趁早凝聚共識，才能皆大歡喜。

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