土地交易量減5成醞釀降價　賴正鎰：蛋白區房價恐跌10~15%

▲鄉林集團董事長賴正鎰表示，地價下跌，對鄉林來說是利多，準備進場買地。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「過去2年建商已『吃飽飽』，在政府打炒房之下，今年將會優先去化手頭上的土地，估土地交易量減少5成，土地降價風四起。」鄉林集團董事長賴正鎰表示，地價下跌，對鄉林來說是利多，準備進場買地。

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鄉林集團董事長賴正鎰表示，這2年房價跳升，在桃園以南到高雄外圍地段，漲幅高達300%，反觀雙北地區只漲了30%，相對溫和許多，在剛性與換屋需求下，雙北房市今年維持穩定，蛋黃區房價不會跌。

不過，賴正鎰認為，部分蛋白區的房價可能將有10~15%降幅，去年全國總推案量約2.4兆元，推估今年推案總量約減3成，總銷剩1.8兆元，呈現「量縮價穩」格局。

賴正鎰表示，建築材料與建築成本仍在上漲，加上第七波金融貸款與信用管制政策後，房市明顯降溫且融資貸款的金融趨於平穩，「多數開發商都會保守經營，甚至中小型建商會拋售土地。」

賴正鎰透露：「有一間很大的建商老闆跟我在聊，原本每週現金流6億元，9月之後只剩下1億元，現金流下降這麼多，買地勢必不像過去勇敢。」

賴正鎰直言：「多數開發商這2年來購地已『吃飽飽』，在政府持續打炒房情況下，開發商為保持現金流，今年將會優先去化手頭上的土地，所以開發商購地數量將會減少，土地交易量預估約減少5成，土地降價風四起。」

▲賴正鎰表示，現在土地價格下降對鄉林來說是利多。（圖／ET資料照）

不過，賴正鎰說，「鄉林在台灣沒什麼土地庫存，近年地價高、開發利潤低，一直買不下去，現在土地價格下降對鄉林來說是利多，準備進場買地，是最好的時機。」

鎖定哪一區買地？賴正鎰表示，看好新北塭仔圳重劃區發展潛力，也會在三重等地區持續開發土地。另外，也計畫在台中購入3塊土地，增加在台中的推案量，台北市中山區至少還有將近20筆都更案進行中，可望維持每年計畫推案量在200~300多億元之間。

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