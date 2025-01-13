公館65年得記麵包歇業　在地：房東是自家人「與租金無關」

▲公館65年麵包名店「得記烘焙」無預警歇業，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

公館65年麵包名店「得記烘焙」無預警歇業，引發熱議，不少人在猜歇業原因與租金有關。不過在地人駁斥，透露房東就是得記自家人。經查，得記老闆姓陳，公司就登記在該店面，而店面由3位陳姓自然人分割繼承取得多年，戶籍登記在文山、新店一帶豪宅。

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「得記烘焙」主打台風歐式麵包，香蒜法國麵包為許多老饕心中的經典，該店擁65年歷史，卻在近日無預警歇業，讓人相當震驚，引發各大媒體報導。

店門口張貼公告：「得記在地一甲子，真心感謝每位老顧客，我們得意的不是這塊招牌，而是這一口滋味，隨著時代的變遷，得記世代傳承但也力求轉型，我們喘息尋他處，得記的風華將再現。」這讓不少人在猜，歇業的原因與租金高漲有關，並認為會在其他點位繼續營業。

▲65年老店「得記」張貼公告，無預警歇業。（圖／記者項瀚攝）

不過《ETtoday新聞雲》聯繫到台大公館商圈發展促進會理事長周麗華，她說：「那是得記自己的房子，歇業跟租金無關，不要亂傳啦！應該是老闆年紀大了，沒人接手。」

經查，「得記食品」公司登記地就在公館店面，負責人為陳國富。再查謄本，該店面由3位陳姓自然人共同持有，在20年前就以分割繼承取得，他們3人戶籍登記在新店、文山一帶豪宅，有藝人加持的社區大樓，也有華城一帶的透天。記者致電得記食品公司，但沒人接聽電話。

事實上，「得記食品」位於3層建物，而該建物1樓加上2~3樓整層空間過去為星巴克，也是當地地標，但在2023年底熄燈。觀察目前《591房屋交易網》，暫無出現該棟建物的招租資訊。

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，「得記烘焙」位於公館心臟地帶，鄰近捷運站出口，旁邊又是羅斯福路四段24巷，非常熱鬧，且該店面座落三角窗，面寬夠，曝光效益佳，過去樓上是星巴克，屬公館商圈地標點位。

江建欣認為，「得記烘焙」1樓租金單價可達8000~1萬元水準，以謄本資訊1樓面積約39坪來看，每月挑戰近40萬元有機會，不過公館商圈屬北市二級商圈，目前整體空置率略高，房東在招租上仍會感到壓力。

江建欣補充，「得記烘焙」也不排除連同過去星巴克2~3樓空間，也就是整棟出租的可能性，樓上租金單價約是1樓的4~5折，但整棟物件產品特殊、面積大，整體租金較難預測。

▲歷年羅斯福路四段租金單價破8千交易。（表／記者項瀚製）

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