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飯店一晚6000元「沒有水、沒有肥皂」傻眼！他逆風：只是懶得帶吧

▲飯店,飯店房間,飯店備品,備品,飯店櫃台,泳池,飯店大廳,插座,泰國飯店,飯店休息區。（示意圖／記者彭懷玉攝）

 ▲飯店不得主動提供一次性備品。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者施怡妏／綜合報導

因應全球旅遊減塑倡議，自2025年元旦起，旅宿業者不再提供一次性備品，引起不少人抱怨，就連沐浴乳、洗髮乳都不提供，臨時住飯店還要花錢買牙膏、牙刷，超不方便。但有網友表示，一直以來都會帶牙膏、牙刷，且飯店提供的沐浴用品因為用不習慣，所以都會自己帶，「帶這些東西不難阿，只是懶吧」。

有網友在PTT發文，「國旅沒水沒牙膏你真的ok？」到台中出差，入住一晚房價6000元的飯店，卻沒有提供牙刷、刮鬍刀、罐裝水以及洗手肥皂，「以後我看連住飯店床都要自己鋪，用環保還道德綁架民生需求品，到底是誰在提倡環保？」

貼文曝光，網友狂搖頭，「沒差，但要反映在價格上」、「這真的太誇張，臨時出公差的人怎辦」、「出去玩還要自備真的好笑」、「拒絕國旅從你我做起」、「沒反映在價格減價，心情不美麗」、「當然ok，因為根本不會去國旅」、「出去國旅還要被當盤子」。

不過，有網友逆風指出，從十幾年前習慣自備各種日用品，因為牙齦敏感，所以會自帶牙刷、牙膏，洗澡習慣用肥皂，所以也會自己帶，備品的刮鬍刀刀片都很爛，因此也會自己帶，平時有帶水壺的習慣，喝完再去飲水機裝就好，唯一會用到旅館提供的東西就是洗髮精，不過有些人為了顧髮質，會用小瓶子帶自己喜歡的洗髮精、潤髮乳，「真的不覺得自己帶這些小東西有那麼困難，打從根本上就只是懶而已吧？」

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關鍵字：旅宿一次性備品消費者環保自備

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