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2神秘人砸2.6億　創價收文心路房仲店頭＋停車場

記者陳筱惠／台中報導

老屋變值錢了！位於台中市北區的文心路四段上，出現一筆創價交易，2門牌透天與停車場，透天屋齡41年，共計僅196.02坪土地，出現2.66億元總價，拆算土地單價高達115.6萬元，也創下近2年北區最高總價、最高單價紀錄。信義房屋專家表示雖創價但合理。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

▲▼ 北區,房仲店頭,賣地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2門牌透天與停車場，透天屋齡41年，共計僅196.02坪土地，出現2.66億元總價。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，位於北區文心路四段上，本來作為房仲店頭的雙透天，出現交易，實際走訪現場，除了房仲店頭貼出搬遷告示外，連一旁的停車場都已經圍起，而該基地位於梅川西路口，轉個彎就是市區河景。

經查，大手筆購入的為2位自然人，分別是來自彰化的巫姓自然人與台中梁姓自然人，據了解，推測兩人皆有開發背景，才會以115.6萬元的單價高價購地。信義房屋文心捷運店的林俊明分析：「該地點位於西屯、北屯、北區的交界點，鄰近北平路商圈、天津路商圈，交通網絡透過中清路，串聯國道一號中清路交流道與台74線。」

▲▼ 北區,房仲店頭,賣地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該地點位於西屯、北屯、北區的交界點，鄰近北平路商圈、天津路商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

林俊明表示：「也因區域都已經無素地，開發商除看準危老優勢，採取整合方式獵地推案，相較起來破百萬元土地單價，實際上區域代表作還有聯聚建設子品牌的『理仁泰舍』，該案均價突破7字頭，也帶動中小型開發商信心。」

▲▼ 北區,房仲店頭,賣地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看到趨勢的台中在地建商，近期評估購地優先首選市中心，也造就2025年第一季推案多為市中心個案的趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者楊濬輔則認為：「以台中來說，近幾年重劃區的同值性量價以達到一個頂端，剛好遇到時事、景氣變化，變成重劃區推案趨緩，但建商不能不謀生，發現客戶往生活機能好的地方跑後，我們也可以發現，目前台中重劃區買地的建商多為北部建商，但看到趨勢的台中在地建商，近期評估購地優先首選市中心，也造就2025年第一季推案多為市中心個案的趨勢。」

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關鍵字：台中北區文心路透天屋交易

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