木柵房市能見度升　在地：中古大樓CP值高「新案半價就入手」

▲文山木柵的中古大樓CP值高。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

2024年北市文山區有不少指標新案推出，帶動區域房市能見度。在地房仲表示，不少外來客被建商代銷廣告吸引，來到文山看房，價格比一比之後，反而選擇購入中古大樓，每坪55~65萬元就有機會入主木柵市區，對比新案最高單價120萬元以上，等於半價就入手，CP值高。

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東森房屋木新加盟店長林志朋表示，近來文山區出現不少指標建案，「元利森活莊園二期」、「信義富境」、「將捷旅境」3案就共計2500戶以上量體，除了帶動區域房價走揚，也使區域房市能見度提升，「越來越多外來客，被建商代銷的新案吸引，來到文山木柵看房，了解區域環境。」

林志朋介紹，文山木柵有2大購屋熱區，首先就是木柵市區，主要指木柵路二段、三段，區內生活機能佳，有木柵市場、文山區公所，該區由於銀行林立，也被稱為「文山華爾街」，未來還有捷運環狀線建設大利多，房市指名度高，尤其是屋齡20年左右的中古大樓。

林志朋說：「雖然木柵市區部分中古大樓已成交到7字頭，但每坪55~65萬元仍有機會入手，CP值非常高；而木柵新案最高單價已衝破120萬元，相差1倍之多，有些最初來看木柵新案的外來客，了解區域房市後、比價之後，最終買入中古屋。」

文山木柵第二個購屋熱區是木柵一、三期重劃區。林志朋介紹，該區環境清幽，鄰近河濱公園，走到就可以到動物園，相當適合喜歡運動休閒的消費者，此外也兼顧日常生活機能，往木新市場、萬芳醫院商圈、新店市區都頗方便，還有多所明星學校加持，指名度也非常高。產品方面以屋齡10~15年大樓為主，每坪成交均價約75萬元左右，但具有景觀條件的戶別幾乎不會有釋出，相當稀有。

▲木柵一、三期重劃區緊鄰河濱公園，環境舒適。（圖／東森房屋提供）

林志朋觀察，文山木柵一直都是市場比較穩定的區塊，過去一段時間房價漲幅也相對和緩，甚至可以用「房價被低估」來形容，補漲潛力十足，且觀察919央行祭出第七波選擇性信用管制後，雖然區域交易量跟著大盤萎縮，每物件平均去化時長從原先1個月，增加到約3個月，但即便如此，價格完全沒有鬆動跡象。

林志朋補充，文山木柵的軍公教住民多，素質水平高，買盤除了有不少退休族，由於距離台北通勤便利，未來又有新的捷運路線，也磁吸許多年輕首購族。另外他觀察，不少文山區的大學生，像是政大、世新、中國科大等等，就學期間在周圍租房，愛上文山的環境，出社後會也會選擇在該區落腳買房。

▲東森房屋木新加盟店長林志朋。（圖／東森房屋提供）

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