新北預售均價破2千萬　這區破3千萬居冠「擊敗板橋」

記者項瀚／台北報導

觀察2024新北預售交易，平均總價正式突破2000萬元，其中最高價竟是中和，也是唯一突破3000萬元的區域。其次則為2962萬元的永和，雙和地區超越板橋。而觀察交易量部分，最熱的為三重、淡水。

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▲中和區平均預售總價突破3000萬元。（圖／記者項瀚攝）

永慶房產集團統計新北2024年1~11月各行政區預售屋的交易價量，平均總價已突破2千萬元，來到2154萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新北除在地居民，還有不少北市外溢客群，加上去年新北不少指標性建案陸續推出，進一步推升了預售屋的平均總價。」

中和區平均總價為3015萬元，為新北最貴的一區；永和區總價2962萬元，居新北第二。陳金萍表示，中和區有2大指標性建案「META PARK」與「METRO PARK」推出，為知名建商所推的中大坪數建案，2案皆挹注超過400件的交易量，且皆為逾30坪的產品。





▲新北2024年1~11月各行政區預售屋的交易價量。（圖／永慶統計）

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示，中和2指標性大案位於環狀線中原站旁，雖非中和傳統蛋黃區，但周圍辦公量體大，購屋需求強，此外由於中和屋齡普遍高，換屋需求也頗高，「在基地達足夠規模、建商品牌力強的前提下，規劃中大坪數仍賣得很好，且不僅總價，該案在單價表現上也相當驚人，2案最高皆站上8字頭。」

此外，永和新案供給稀少，中古屋委售量有限，不少永和購屋族群也選擇至中和買房，促使購屋需求增加，自住需求強勁。

至於永和區，陳金萍說：「該區地狹人稠，人口密度為全台最高，擁有與台北市一橋之隔的優勢，機能十分成熟便利，區域新案供給稀缺，使地段好的建案屢創新高。」

永和區2024在頂溪站周邊就推出一個指標性建案「頂溪大苑」，共成交93件，已貢獻超過5成的交易量，而且皆為中大坪數產品，平均單價又破9字頭，因此也推升了永和區的預售總價。

交易量部分，三重區預售交易共3490件，為新北之最。陳金萍指出，三重鄰近台北市蛋黃區，同時又有捷運中和新蘆線、機場捷運行經受到不少北市外溢的購屋族群青睞，「近年來不少建商也在三重大舉插旗推案，進駐仁義、重陽、二重疏洪道兩側重劃區，新案供給充沛，預售市場暢旺。」

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