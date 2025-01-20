「國家歌劇院」第一排豪宅　月租20萬登台中之新高

▲台中豪宅租金排行榜，西屯區的「鄉林皇居」上榜最多，前十名當中就佔了4名。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年台中十大豪宅租金榜出爐，第一名由「寶輝一品花園」以月租金20萬元拿下，位於西屯區的「鄉林皇居」則是上榜最多，前十名當中就佔了4名，除了七期是高資產族群租賃豪宅的首選之地外，也可發現位於水湳中央公園周邊的兩個指標豪宅「龍寶晴臻邸」、「創建Moon Park」也上榜，前十名豪宅月租金都10萬元起跳。

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除了以上有高租金的豪宅外，其他上榜豪宅還有坐擁秋紅谷公園景致的「恆詠」，也入榜兩名，其中14樓的戶別還以月租金15萬3333元奪下亞軍，位於文心森林公園首排的「總太天匯」，7樓戶別也以月租金10萬元入榜。

實價登錄顯示，「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元整成交，換算租金單價每坪787元，創下有實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄，該豪宅屋齡雖已14年，但位處臺中國家歌劇院第一排，又鄰近老虎城、秋紅谷公園等，商業、生活、休閒機能俱全，地段優勢讓高資產族群愛不釋手。

住商不動產台中七期園道加盟店店東謝德亮分析：「台中豪宅租屋客群仍以外商高階主管居多，對於剛被外派台中的外籍人士來說，豪宅公設多、服務好，不少社區秘書都還具備一定外語能力，有助他們快速適應環境。」

再者，對比去飯店長租套房，空間舒適度與公設豐富度上，租豪宅可說是CP值極高，尤其是七期，因區域質感佳、豪宅社區公設豐富，往往成為這群高階商務人士租屋的首選。

▲「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元整成交，創有實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，台中指標豪宅社區之一鄉林皇居，在前十名中佔據4名，基地大、公設多元，又有餐飲服務，加上位於台灣大道上、交通動線便捷，讓它成為高階族群租屋最愛的豪宅社區，謝德亮指出：「鄉林皇居第一手屋主若現在仍持有、出租，以每月租金10萬元上下來算，投報率可來到4%，可說是相當不錯，但可惜目前該社區已很難買到總價4千萬元以下的物件。」



謙仁不動產簡剴延則認為：「依照過去的經驗，『鄉林皇居』是外商公司最青睞的社區，不僅公社豐富也擁有健身房、游泳池、早中晚供餐，加上地點鄰近國道，以外派來說南來北往方便取勝，一直都是豪宅等級租賃中的高標。」

▲位於水湳中央公園周邊的兩個指標豪宅「龍寶晴臻邸」、「創建Moon Park」也上榜。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，簡剴延：「榜首的寶輝社區則是以沒有在中部置產的企業主為主，其他社區多有耳聞為在台工作的外國人居多，台中產業多元，包含科技業、航空業、金融業等高階主管、工程師大部分公司會補貼約7~8萬元租金，租金超過則是租客會自掏腰包去住比較好的社區，整體來說西屯區租金較高，重要的仍是交通因素。」

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