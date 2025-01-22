自住需求出籠　北台中3指標案單月賣破120戶

▲11月份台中各區銷售中個案新增的交易量3案賣破121戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在央行打炒房政策影響下，各地房市交易量能趨緩、出現明顯量縮現象，但實價登錄揭露11月台中各區交易仍維持穩定表現，其中又以北台中14期與機捷2區的品牌建商最受矚目。光是惠宇、漢宇、遠雄3案，單月就共貢獻121戶的成交量。

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根據大台中線上個案交易實價統整統計，11月台中各區銷售中個案新增的交易量，由北屯14期「惠宇MY PARK」以52筆拔得頭籌，社區最高價是21樓戶的3房產品，單價達75.9萬元。

機捷特區的「漢宇雲衍」，以38筆新增交易量居次。第三名則是同樣位於機捷特區的「遠雄敦富」，11月共新增31筆交易。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析：「北台中因建設量能大、重劃區發展蓬勃，如今又有74號快速道路串聯、捷運綠線通過，以及知名商場百貨陸續進駐等優勢，符合當前自住客著重的便捷交通、完整生活機能等需求。」

▲市場回歸自住，中坪數3~4房產品恰好滿足置產族對居住品質的要求。（圖／記者陳筱惠攝）

目前台中捷運綠線日均運量已突破4萬人次，顯示大眾運輸出行，已成為市民日常生活的一部分，如今市場回歸自住，中坪數3~4房恰好滿足置產族對居住品質的要求，讓交通機能完整的北台中在打房氛圍下，依然維持穩定的成交表現。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「以9月過後買氣急凍之下，上述指標個案都有30組成交的表現，等同於一天賣一間，以目前強銷期個案來說已經算是很不錯，其他區域市況，則是以親民價海線地區新案表現為主。」

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