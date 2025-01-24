建築師不怕被科技取代？　大老看：美學藝術「AI搞不出名堂」

▲建築師們認為，AI不可能完全取代他們的工作。（示意圖／Pixabay）

記者項瀚／台北報導

AI（人工智能）浪潮來勢洶洶，各行各業都面臨新的挑戰，同時也可能出現新的機會。對於高度專業的建築師領域，AI在扮演著什麼角色？有一天可能會取代建築師的工作嗎？

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台灣建築美學文化經濟協會理事長、建築師劉培森表示，AI具高能演算法，確實是當今變革時代的焦點，只要輸入參數，幾秒鐘就可以生成出有用的資訊，像是圖像影音呈現，或是快速計算可以蓋幾層樓、造價成本計算等等。

不過，劉培森認為，雖然AI在勞務、計算、分析等方面上，讓建築師們省去更多的時間，不用自己按計算機慢慢算，但也僅此於此，不會完全取代建築師的工作。此外，AI快速生成的那些透視圖、渲染圖等等，都只是視覺上的表現，不是真正的建築。

劉培森說：「建築除專業知識，也包含建築師對藝術的修養、歷史的了解、美學的看法，這才能創造出價值，也是永遠不會被AI取代的。」

▲建築除專業知識，也包含建築師對藝術的修養、歷史的了解、美學的看法。（示意圖／記者黃彥傑攝）

新北市建築師公會理事長汪俊男也表示，AI無法取代建築師，「建築師賣得就是設計的美學，在執行案子的過程中，還是需要很多美學、哲學、非理性、情感面的分析與判斷，這是AI無法取代的。」

汪俊男表示，業主當然也希望看到更多的可能性，這點AI確實能快速生成，減輕建築師工作時間，但AI仍只是輔助工具，給出大量的模擬素材而已，「最終還是需要人為的判斷與調整，這也是業主所期待的。」

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