七旬退休女醫師遭詐7棟房　專家：3步驟可保財產

▲台中一名七旬退休女醫師遭詐4700萬元存款，還被騙抵押名下7棟房子。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

年關已近詐騙案件仍然居高不下，近一周有逾25億元財損金額，不動產價值高昂不免成為詐騙集團下手的對象。台中日前就有一名七旬退休女醫師遭詐4700萬元存款，還被騙抵押名下7棟房子、騙走2600萬，前後被狠騙7300萬元，專家給3方向可保財產。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」

近期常聽聞詐騙集團偽裝成檢調人員，對受害人謊稱涉及洗錢案件，須由其代管不動產、金融帳戶等，並誘引受害民眾親自辦理不動產移轉、抵押設定等，一騙再騙，造成民眾慘痛損失。

台中市地政局長吳存金就說：「即便是社會高階菁英、高知識分子，對於詐騙集團也是防不勝防，一般民眾更是稍一不慎就容易受害，全民防止詐騙的根本法寶除了不輕信網路投資、不輕信陌生電話調查、不提供身份證明文件、銀行帳戶等。」

▲詐騙集團橫行，地政不動產防詐有三招分別為「申請地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達地址」。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市地政士公會有鑑於受害案件日趨嚴峻，除對會員不定時宣導、傳達政府打詐各項措施，積極成立「台中市不動產業務防詐顧問團」免費受理民眾不動產防詐諮詢。

台中市地政士公會理事長劉芳珍說：「響應政府全民防詐政策，成立『台中市不動產業務防詐顧問團』免費受理民眾不動產防詐諮詢，公會志工團隊服務進駐中山、中興、中正地政事務所，方便民眾就近諮詢。」

詐騙集團橫行，地政不動產防詐有三招分別為「申請地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達地址」，且申請完全免費。

「地籍異動即時通」遇有買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉及書狀補給登記案件等12種情形時，在不動產登記的「收件」和「異動完成」階段，系統會即時以簡訊或電子郵件方式通知所有權人；如果所有權人未辦理相關不動產登記卻接獲通知，可以立即連繫地政事務所，瞭解情況並馬上採取應對措施，有效防止詐騙事件的發生。

▲民眾不動產交易應委由信任的地政士，買賣雙方都應有指定地政士，以雙地政士方式，讓多一位專業人士把關。（圖／記者陳筱惠攝）

民眾可以申請「住址隱匿」服務，申請住址隱匿後，將第二類謄本的住址資料將僅顯示至段（路、街、道）或前6個中文字，其後均隱匿，滿足個資保護，保障個資不外漏。

另外，中華民國地政士全聯會榮譽理事長李嘉嬴建議：「民眾在不動產交易買賣下，應委由信任的地政士，買賣雙方都應有指定地政士，以雙地政士方式，讓多一位專業人士把關，提高交易安全。」

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」