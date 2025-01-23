盤點全台6大年貨大街房價　左營眷村2年漲破90%

▲農曆春節即將到來，房仲業者統計北中南6大年貨大街周圍房價。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

農曆春節即將到來，統計北中南6大年貨大街周圍房價，最知名的迪化街2年上漲13%，而漲最猛的的高雄左營眷村，均價來到每坪31萬元，漲幅高達92%。

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住商機構統計實價登錄資料，比較北中南六大年貨大街周邊房價，以大樓、華廈計算，最知名的北市迪化街商圈每坪均價來到87.2萬元，3年漲上13.1%。

在地房仲宋健榮表示，迪化街商圈靠環快側由於距離市中心較遠，房價較為便宜，6字頭就能入手中古華廈，而靠延平北路一帶房價較高，但就算是新建案，單價也未必破百萬，9字頭就能入手，以整個台北市來看，仍屬低價區域，基本上只比萬華部分地區、北大同大龍峒一帶還貴。

▲6大年貨大街房價漲幅統計（單位：萬元）。（表／住商統計）

另外觀察，高雄市左營眷村年貨大街漲勢最高，從每坪16.1萬元漲到均價來到31萬元，漲幅高達92.5%，相當驚人。

住商不動產R15祥富加盟店東蔡昆祥表示：「左營舊市區過去房價基期偏低，近年則出現不少新案，新成屋行情來到3~4字頭，加上北高雄有科學園區等議題帶動，推升區域房價。」

不過仍有區塊房價漲幅有限，甚至不漲反跌。像是北市東門商圈僅上漲1.9%，而台中一中街甚至下跌了6.6%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，年貨大街皆位於老城區，難增添市場亮點，以致漲勢較顯侷限。此外，面對網路、大賣場等通路興起，種種變遷讓傳統商圈面臨考驗，年貨大街亟待轉型，才能一掃過去房價凹陷區之陰霾。

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