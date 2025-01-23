跟風黃仁勳AI浪潮　建商推智能建築、大數據管理

▲全台掀起AI熱，這股風潮也吹進地產業，有建案主打智能建築，出現智慧機器人可以自己搭電梯，幫住戶送餐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

輝達執行長黃仁勳再度來台，全台掀起AI熱，這股風潮也吹進地產業，有建案主打智能建築，出現智慧機器人可以自己搭電梯，幫住戶送餐，或是有建商透過AI大數據統計蓋房、管理，都相當吸睛，專家表示，大缺工時代，AI降低人力成本，將會愈來愈流行。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」

台灣邁入超高齡社會，各行各業都缺工，人力成本愈來愈高，加上南部轉型高科技產業城市，開始有建商規劃智能建築，以及採用AI大數據蓋屋、管理，降低人力，並提升服務量能。

泰嘉開發董事長呂金發指出，泰嘉近年多在台南推案，南科以AI、科技著稱，新案「世界之心」位於台南產業園區，配合地段特色，特別導入中央雲端服物系統，包括智能保全、智能物管、智能辨識。像是運用雲端智能物管系統、智慧門禁管理系統、科技智能櫃、智能送餐機器人、以及電動接駁車，一應俱全。

尤其現在外送服務盛行，一般外送員送到大廳後，住戶要下樓自行取餐，智慧機器人設定為可自行搭電梯上樓送餐或是包裹等，除了增加住戶便利性，更大幅減少櫃台人力負擔。

▲維修過程會把住戶意見導入客服系統管理，分為報修、保固、驗屋3大不同方向，匯成大數據後，建置數據資料庫。（示意圖／記者張雅雲攝）



針對大廳、公設空間，採用影像重疊的方式，住戶使用過後，遺留包包或是垃圾、水杯沒收，也會在感測後通知物業，就不需人力定期巡視。此外，有別以往紅外線感測，維安系統也升級，用AI精準判斷，並實時與住戶手機和保全保持聯繫，把大量AI融入日常生活。

除了運用在建案上，多城國際也透過AI大數據優化客服管理。多城協理李汪成表示，維修過程會把住戶意見導入客服系統管理，分為報修、保固、驗屋3大不同方向，匯成大數據後，建置數據資料庫，除蒐集客戶意見，也利用大數據提建議，當作下一次新案設計的參考。

李汪成說：「現在交屋一次百戶，曾有住戶請來驗屋公司一次提出50項缺失，這樣工務光是一案就有高達5000項缺失要修繕，透過大數據整理、分類，大幅加速作業流程。」

同時，在公設預約時，李汪成也能追蹤住戶使用行為，統計出住戶最愛的公設排行榜前3名，分別是健身房、視聽室、家教室，之後就能調整規劃到新案，增加住戶黏著度。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」