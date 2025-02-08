屋齡30年是分水線？　在地：29年4房該賣還是該留

▲有網友上網發問，手上有間左營4房收租中，屋齡已經29年，上網求問到底該留還是該賣？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣老房子多，有網友上網發問，手上有間左營4房收租中，屋齡已經29年，雖然租客穩定，但是擔心屋齡一過30年不好脫手？或是應該無腦繼續出租，等之後台積電5座廠量產後再出售？上網求問到底該留還是該賣？信義房屋專家指出，屋齡比不上小環境重要。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」

原PO在PTT透露，3年前入手一間29年、4房平車的老大樓物件，位於高鐵左營站附近，租客長租中狀況算穩定，不過因為屋齡達29年，想問網友屋齡30年算一個坎嗎？尤其很多自住客在售屋網站，一看到屋齡超過30年，就直接PASS，是否該趕快整理一下出售，以免日後不好脫手？

或是因為具租金效益，換算投報率約3%，等之後台積電楠梓廠5座廠完工，人流完全進駐再出售，房價會比較高，不過又擔心屆時屋齡3X年，加上4房需求減少，會不會更難賣，因此上網問網友該如何規劃，才能達到投資最大效益？

有網友直言「台積蓋完5個廠，員工要的是新房。」、「其實屋齡是硬傷，連台北都不例外，不然台北蛋黃區那些全新一房快2000萬元，同地點同價格華廈可以買2房，年輕人還是寧可買全新。」、「買左營4房老大樓，就收租穩但沒賺到價差。」

▲民眾認為，若等到台積電楠梓廠5座廠完工，人流完全進駐再出售，房價會比較高。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，3年前高鐵商圈的25~30年4房大樓總價約1000萬元，目前月租金含車位約2.3~2.8萬元，換算下來投報率落在2.7~3.3%，頗具租金收益。

以區域行情來看，當初入手單價約為16~18萬元上下，3年後受惠台積效應，區域房價依屋況不同，漲至約25~27萬元，至今也有500~600萬元獲利。

周清源建議，與其考慮屋齡，以高鐵商圈來看，小環境也很重要，若周邊商業機能佳，屋齡折舊的幅度較低，該賣還是該留就取決於個人個人財務規劃、資產配置，若後續有購屋需求或其他用途，可以出售回籠資金，若找不到比投報率3%更高的投資標的，續留也是一個選項。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」

信義房屋更多相關新聞