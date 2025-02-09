一年跳10萬！ 水湳低密度新案房價衝8字頭

▲位於橋大三街與環中路口，鄰近僑光科技大學的水湳生態段新案出現8字頭成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

小坪數產品仍是市場主流，位於台中水湳經貿園區，最新預售案「浩瀚豐森態」出現82萬元單價，震驚市場，探究創高價主因，仍是小坪數與地段當道，信義房屋專家表示，目前2500萬元以內的總價，是目前市場最能夠被接受的價格，也讓開發商設計建案時讓坪數下降。

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水湳經貿園區總面積廣達257公頃，共分為生態段、逢大段、創研段、廣明段與文商段等5大區塊，其中，採低密度開發、住宅用地最密集的生態段，浩瀚開發於2023年10月以7億元總價，拿下1024坪，生態段62地號，換算每坪單價約68萬元。

該基地位於橋大三街與環中路口，鄰近僑光科技大學，規劃2棟、地上10層建築，共計142戶住家，近期根據opendata網站揭露4筆交易，單價站穩75萬，最高的一筆為總坪數37.4坪含車位12.5坪物件，2房2衛的小宅，成交2300萬元、拆算單價來到81.8萬元。

生態段目前推案並不多，已知有誠真建設2023年推出的「成真COME TRUE」預售案，主打精品飯店宅，實登成交均價已站穩6字頭，最高單價來到72萬元，另一案目前已經拆架的「時代海德大廈」最高單價也來到70.6萬元。第三案就飆出8字頭，等於一次跳了10萬元。

水湳經貿園區過去相對少人關注的生態段土地，近期除了陸續出現推案外，土地交易也受到注目，2024年水湳生態段、國際會展中心旁約1126坪土地，麗晨建設也分批以總價約10.09億元、單價約90萬元插旗。

▲麗晨建設也分批以總價約10.09億元、單價約90萬元插旗生態段千坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

台中業者就私下透露，該案均價76萬元，單以價格來看相當驚人，但實際上相對其他區段如13期重劃區、14期重劃區新案飆破8字頭，鄰近的逢甲同樣成交逼近8字頭，以整體房價來說水湳區段好，插旗建商多，還有即將登場的生態段土地標售底價，單價最高來到95萬元，前景看好。

▲台中受到科技業一枝獨秀影響，生態段經過科湳愛琴橋後，就是中科腹地。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋逢甲上安店周子凡分析：「水湳經貿園區經過這一兩年推案打底，重演重劃區一案堆一案的模式，以周邊單8與文商段新案，踩著逼近9字頭價格，低密度得生態段就踩著8字頭初搶客，複製像14期重劃區的概念，另外目前2500萬元以內的總價，是目前市場最能夠被接受的價格，也讓開發商設計建案時讓坪數下降，並非小坪數受到歡迎，換句話說，小坪數的總價購屋族才消費得起。」

周子凡表示：「台中受到科技業一枝獨秀影響，生態段經過科湳愛琴橋後，就是中科腹地，目前周邊住一土地落在單坪80萬元上下，開發商早點取得土地成本相對低，壓力沒這麼大慢慢賣也沒關係。」

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