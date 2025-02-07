高雄駭人碎屍案公寓淪凶宅　同巷最近成交每坪17萬

▲張姓男子將婦人分屍後，清晨5度出門拋屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄驚傳驚悚碎屍案，日前一名婦人慘遭殺害，事發地點位於前鎮區公寓，現已遭外界視為凶宅。在地指出，該區商業機能佳，公寓因屋齡老舊，單價還在1~2字頭，同類型、同樓層公寓物件，2022年曾有420萬元成交紀錄，這類重大社會案件屬大凶，行情至少打到5折。

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家住高雄楠梓的71歲婦人，過年期間騎機車載著張姓男子外出後失聯，沒想到卻慘遭殺害，根據警方調查，初判張男是在臥房內痛下殺手，再將婦人拖到浴室肢解，事發後多次騎乘單車到運河邊丟棄碎屍。

而張男住家鑑識採證後，發現屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，研判事發地點就是位於張男居住的前鎮區公寓，場面相當駭人。

據了解，該公寓位於前鎮區巷內，距離一心路、三多商圈、前鎮運河都不遠，屋齡51年，坪數19.2坪，實登查無交易、租賃記錄。在地仲介據區域行情預估，價格約420~450萬元。

根據實登公布，該區巷內同樣19坪、同樓層的公寓物件，2022年底曾有成交紀錄，當時成交價420萬元，換算單價21.2萬元，至於去年同條巷內僅1筆交易紀錄，位於4樓、32坪，成交價550萬元，單價17萬元。

▲該區屬於亞灣生活圈範圍，生活機能佳，近年因房價高漲，公寓總價低的特色，吸引民眾入手。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該區屬於亞灣生活圈範圍，生活機能佳，不過過去公寓要爬樓梯，屋齡又高，較不受歡迎，近年因房價高漲，公寓具總價低的特色，吸引民眾入手。

若未經整修公寓4~5樓，成交價14~17萬元，2~3約樓成交價20~22萬元，近3年成交價也有1~2成漲幅，交易量也不多。淪為凶宅後，鄭啟峯指出，凶宅也會因等級影響房價，像這類重大兇殺案，屬於極凶，房價至少腰斬5折起跳，若沒人敢買的話，一空多年甚至沒有價格可言。

至於大凶像是自殺6~7折，微凶的意外死亡，折價幅度最低，8~9折都有可能，不過折數仍是要依屋況、地段，以及個人接受度決定。

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