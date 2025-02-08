老饕錯愕！八方雲集左營蔬食店突熄燈　在地曝新規劃

記者張雅雲／高雄報導

八方雲集前幾年進軍蔬食界，新品牌「芳珍蔬食」2023年首度在高雄左營展店，才營業不到2年，日前突無預警貼出公告，只營業到2月7日，讓不少老顧客相當錯愕，根據實登，該店租金8萬元，在地透露，之後將改由同集團品牌進駐，並未撤出。

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▲八方雲集前幾年進軍蔬食界，新品牌「芳珍蔬食」2023年首度在高雄左營展店，才營業不到2年突熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

▲左營華夏店2023年4月開幕，還不到2年，沒想到突貼出公告，2月7日結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

八方雲集前幾年開始發展蔬食市場，新品牌「芳珍蔬食」首家門市開在台北，之後全台遍地開花，高雄也有2間門市，招牌就是煎餃、水餃、抄手、滷味拼盤、小菜、乾拌麵等，每到用餐時段，常常擠滿用餐人潮。

左營華夏店2023年4月開幕，營業還不到2年，沒想到突貼出公告，2月7日結束營業，目前高雄僅剩鳳山五甲店1家，老顧客都相當錯愕。

▲招牌就是煎餃、水餃、抄手、滷味拼盤等，每到用餐時段，常常擠滿用餐人潮。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於高雄市左營區華夏路，根據租賃實登揭露，2023年3月承租，為屋齡24年華廈1樓店面，坪數為61.28坪，月租金8萬元，換算單價1306元，至於租期則未公開。

在地分析，以招牌煎餃一份65元換算，日賣約41份就打平房租，結束營業應與租金無關，而該店之後將改由同集團八方雲集進駐，客群更廣，至於重新開幕時間則未定。

高雄市仲介公會理事陳揚智指出，高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，也有新光三越左營店，兼具地段與成熟商圈，對重視機能自住客來說，相當具吸引力，帶動區域房、地價雙漲。

店名 芳珍蔬食華夏店 位置 左營區華夏路 歇業時間 2025/2 開幕時間 2023/4 月租金 8萬元 預計規劃 開設八方雲集

▲芳珍蔬食華夏店小檔案。（ETtoday製表）

早期高鐵特區空地多較「無市」，現在大樓愈蓋愈多，帶進消費人潮，連帶提高消費力，華夏路沿線商家林立，已有餐飲群聚效應，在租金上相對有撐，沿線以透天店面居多，月租金5~8萬元。

陳揚智表示，近期不少屋主看好商圈未來發展性，開始提高租金，主要道路單坪租金可達1500~2000元，僅略低於鄰近的巨蛋商圈，也有愈來愈多連鎖品牌進駐，希望能擴大群聚效應。

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