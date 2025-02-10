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霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

▲▼ 仁愛路豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲仁愛路四段豪宅「仁愛麗景」13樓戶以1.77億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

霍建華、林心如新婚時，傳出霍看上仁愛路四段豪宅「仁愛麗景」，豪砸上億元購入，當作兩人婚後愛的住所。近期該社區出現交易，苗栗人以1.77億元無貸款買下13樓戶，財力驚人。

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霍建華、林心如在2016年7月舉辦世紀婚禮，當時媒體報導，霍看上了信義區仁愛路四段豪宅「仁愛麗景」，豪砸上億元買下，成為兩人婚後愛的住所。

目前「仁愛麗景」屋齡已近15年，近期實價揭露，該社區睽違2年多再現交易，13樓戶以1.77億元成交，權狀約117坪，拆算單價161.7萬元。

經查異動索引，買方為戶籍登記在苗栗通宵的自然人，本次以無貸款購入，顯見財力驚人。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，「仁愛麗景」雖是當地頗具知名度豪宅，但為921的都更宅，整體社區質感不及正統豪宅，但面仁愛路四段側擁不錯的景觀條件，本次交易的13戶正是該側，頗為稀有，每坪成交160多萬元不貴。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

事實上，霍建華與林心如的「豪宅史」一直是過去就常登上媒體版面，除了最早的「仁愛麗景」，之後也有媒體報導他倆住在松山指標豪宅「國美新美館」。

之後又有媒體報導，他倆從「國美新美館」搬到中山北路二段豪宅，比對當曝光的出入照片，該豪宅應為「遠雄富都」。不過，其後又有媒體報導霍林兩人已分居，霍搬離「國美新美館」，搬到光復南路巷內社區，其應為「國硯大樓」。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「仁愛麗景」、「國美新美館」、「遠雄富都」地段最佳的就屬「仁愛麗景」，是北市數一數二路段，雖然社區規模不大，但價格仍保持得不錯。

反觀，「國美新美館」、「遠雄富都」分別位於健康路與中山北路二段，並不是台北市傳統的豪宅聚落，大坪數、總價超過7000萬元豪宅限貸令的產品就比較吃虧，過去幾年甚至傳出轉手賠售案例。

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關鍵字：林心如霍建華結婚豪宅仁愛麗景國美新美館遠雄富都東森房屋住商不動產

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