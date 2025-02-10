霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

▲仁愛路四段豪宅「仁愛麗景」13樓戶以1.77億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

霍建華、林心如新婚時，傳出霍看上仁愛路四段豪宅「仁愛麗景」，豪砸上億元購入，當作兩人婚後愛的住所。近期該社區出現交易，苗栗人以1.77億元無貸款買下13樓戶，財力驚人。

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霍建華、林心如在2016年7月舉辦世紀婚禮，當時媒體報導，霍看上了信義區仁愛路四段豪宅「仁愛麗景」，豪砸上億元買下，成為兩人婚後愛的住所。

目前「仁愛麗景」屋齡已近15年，近期實價揭露，該社區睽違2年多再現交易，13樓戶以1.77億元成交，權狀約117坪，拆算單價161.7萬元。

經查異動索引，買方為戶籍登記在苗栗通宵的自然人，本次以無貸款購入，顯見財力驚人。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，「仁愛麗景」雖是當地頗具知名度豪宅，但為921的都更宅，整體社區質感不及正統豪宅，但面仁愛路四段側擁不錯的景觀條件，本次交易的13戶正是該側，頗為稀有，每坪成交160多萬元不貴。

事實上，霍建華與林心如的「豪宅史」一直是過去就常登上媒體版面，除了最早的「仁愛麗景」，之後也有媒體報導他倆住在松山指標豪宅「國美新美館」。

之後又有媒體報導，他倆從「國美新美館」搬到中山北路二段豪宅，比對當曝光的出入照片，該豪宅應為「遠雄富都」。不過，其後又有媒體報導霍林兩人已分居，霍搬離「國美新美館」，搬到光復南路巷內社區，其應為「國硯大樓」。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「仁愛麗景」、「國美新美館」、「遠雄富都」地段最佳的就屬「仁愛麗景」，是北市數一數二路段，雖然社區規模不大，但價格仍保持得不錯。

反觀，「國美新美館」、「遠雄富都」分別位於健康路與中山北路二段，並不是台北市傳統的豪宅聚落，大坪數、總價超過7000萬元豪宅限貸令的產品就比較吃虧，過去幾年甚至傳出轉手賠售案例。

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