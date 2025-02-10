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一里戰贏六區！　台中最大里人口突破2.7萬

▲▼廍子里 ,心之所向,太原路,ＢＯＴ,人口,北屯最大里 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全市最大里的廍子里有1萬2164戶、27079人，一個里的人口與戶數碾壓中區、新社、石岡、大安、外埔、和平6個行政區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市人口突破285萬人，其中最大區為北屯區，共計31.1萬人，其中就有9個里人口超過4千戶，全市最大里廍子里就有1萬2164戶、27079人，一個里的人口與戶數碾壓中區、新社、石岡、大安、外埔、和平6個行政區。信義房屋專家認為，該區多為造鎮案，而近期最大造鎮案「心之所向」交屋，將再推升人口數。

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台中市最大里「廍子里」目前有1萬2164戶、27079人，戶數與人口比6行政區中區、新社、石岡、大安、外埔、和平還要多，形成相當鮮明的對比。而北屯史上最大造鎮案，基地面積1.13萬坪的「心之所向」進入交屋潮，建商日前舉辦元宵活動，邀請超過144組攤位到場，相當熱鬧。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲廍子里是少數以多組造鎮案開發的區域，以進入交屋的「心之所向」來說總戶數就達1862戶。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店吳俊霆表示：「廍子里是少數以多組造鎮案開發的區域，以『心之所向』來說總戶數就達1862戶，該建商在該區域就推出超過6000戶的開發案，且全數完銷，可以說是廍子里約1/2都是同建商推案。」

而過去「廍子里」的親民價，大量吸引首購族進場，吳俊霆表示：「廍子里在近幾年不斷有利多消息進駐，包含太原路段因中國醫BOT案，未來將逾2000名醫護就業人口進駐，廍子里的太和段224、225地號市場用地興建營運移轉BOT案將補足民生市場設施。」

▲▼廍子里 ,心之所向,太原路,ＢＯＴ,人口,北屯最大里 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲太原路段因中國醫BOT案已進入拆架階段，未來將逾2000名醫護就業人口進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，由國家住都中心主導的「廍子安居」社會住宅也已經開工，未來將供給1430戶，預計2028年竣工，總工程經費約79億2千萬元，內政部長在開工典禮時也表示劉世芳：「『廍子安居』是台中最大的社會住宅，規劃托嬰中心、幼兒園、社福設施，未來希望有更多類似『小造鎮』規模的社會住宅能夠實現。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅公共建設、醫療資源、生活機能、社會住宅進駐，原總太地產的富華創新，去年也再加碼以總價5.15億元、單價每坪80萬元拿下太原路角地644.7坪，加上鄰近原接待中心的用地，預估第三季將再推千坪基地的新案。

富華創新品牌部總監洪梅齡表示：「富華創新深耕在地多年，廍子里的成長軌跡，就是我們與在地共生、共榮的成長故事。目前我們也在這一帶也累積了6000戶的實績，包括2020、聚作、心之所向等建案都廣受住戶好評，基地也占盡先天優勢，擁抱優美環境及便捷生活，附近不僅公園林立，生活機能也逐漸成熟到位。」

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關鍵字：台中北屯人口造鎮案社會住宅總太地產富華創新心之所向人口最大里ＢＯＴ信義房屋

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