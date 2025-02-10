一里戰贏六區！　台中最大里人口突破2.7萬

▲全市最大里的廍子里有1萬2164戶、27079人，一個里的人口與戶數碾壓中區、新社、石岡、大安、外埔、和平6個行政區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市人口突破285萬人，其中最大區為北屯區，共計31.1萬人，其中就有9個里人口超過4千戶，全市最大里廍子里就有1萬2164戶、27079人，一個里的人口與戶數碾壓中區、新社、石岡、大安、外埔、和平6個行政區。信義房屋專家認為，該區多為造鎮案，而近期最大造鎮案「心之所向」交屋，將再推升人口數。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰

台中市最大里「廍子里」目前有1萬2164戶、27079人，戶數與人口比6行政區中區、新社、石岡、大安、外埔、和平還要多，形成相當鮮明的對比。而北屯史上最大造鎮案，基地面積1.13萬坪的「心之所向」進入交屋潮，建商日前舉辦元宵活動，邀請超過144組攤位到場，相當熱鬧。

▲廍子里是少數以多組造鎮案開發的區域，以進入交屋的「心之所向」來說總戶數就達1862戶。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店吳俊霆表示：「廍子里是少數以多組造鎮案開發的區域，以『心之所向』來說總戶數就達1862戶，該建商在該區域就推出超過6000戶的開發案，且全數完銷，可以說是廍子里約1/2都是同建商推案。」

而過去「廍子里」的親民價，大量吸引首購族進場，吳俊霆表示：「廍子里在近幾年不斷有利多消息進駐，包含太原路段因中國醫BOT案，未來將逾2000名醫護就業人口進駐，廍子里的太和段224、225地號市場用地興建營運移轉BOT案將補足民生市場設施。」

▲太原路段因中國醫BOT案已進入拆架階段，未來將逾2000名醫護就業人口進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，由國家住都中心主導的「廍子安居」社會住宅也已經開工，未來將供給1430戶，預計2028年竣工，總工程經費約79億2千萬元，內政部長在開工典禮時也表示劉世芳：「『廍子安居』是台中最大的社會住宅，規劃托嬰中心、幼兒園、社福設施，未來希望有更多類似『小造鎮』規模的社會住宅能夠實現。」

不僅公共建設、醫療資源、生活機能、社會住宅進駐，原總太地產的富華創新，去年也再加碼以總價5.15億元、單價每坪80萬元拿下太原路角地644.7坪，加上鄰近原接待中心的用地，預估第三季將再推千坪基地的新案。

富華創新品牌部總監洪梅齡表示：「富華創新深耕在地多年，廍子里的成長軌跡，就是我們與在地共生、共榮的成長故事。目前我們也在這一帶也累積了6000戶的實績，包括2020、聚作、心之所向等建案都廣受住戶好評，基地也占盡先天優勢，擁抱優美環境及便捷生活，附近不僅公園林立，生活機能也逐漸成熟到位。」

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰

信義房屋更多相關新聞



