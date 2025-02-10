南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

▲南部史上最大案「AI慕光城」，10日實價登錄首度公布成交價，共有23筆成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南部史上最大案「AI慕光城」，原為高雄知名「金銀島購物中心」，清景麟集團與三地集團標下該土地後，去年底開始銷售，10日實價登錄首度公布成交價，共有23筆成交，均價為44.3萬元，頂樓成交價達54.1萬元，專家表示，該區首度出現5字頭。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰

「AI慕光城」舊址就是高雄人耳熟能詳的「金銀島購物中心」，該購物中心2015年歇業後，由台糖把金銀島舊址一半的基地重新招標，面積5097坪，2022年清景麟與三地集團攜手以總價43億1111萬元得標該基地。

去年底首度針對員工及VVIP客戶開始銷售，該案主打從外觀、燈光、景觀、公設等，全部由新加坡知名SCDA國際建築團隊親自設計操刀，打造南部有史以來總銷最大案。

10日實價登錄首次揭露「AI慕光城」成交價，價格落在40.8~54.1萬元，均價44.3萬元。其中5字頭僅1戶，該戶為全棟頂樓，坪數為26.56坪，總價1410萬元，社區共1108戶，實登已公布23筆，也是該區首度出現5字頭房價，嚇壞一票在地民眾。

據了解，每月1、11、21日內政部公布實價登錄，原定11日公布的實登資訊，因系統出問題，全台均提早到10日出爐，而21日「AI慕光城」預估還有10餘筆實登價格將公開。

在地代銷指出，該戶因位於24樓頂樓，視野開闊無遮蔽，景觀戶本來單價就會比較高，主要是因為特殊戶別的關係，也不是常態，若非高樓層預估後續價格，多是落在45~50萬元間。

▲亞灣內的205兵工廠搬遷後，該區將變為多功能經貿園區，引進大量高階就業人口。（圖／記者張雅雲攝）

京城集團發言人周敬恆分析，亞灣內的205兵工廠搬遷後，該區將變為多功能經貿園區，生活圈目前雖尚未發展成熟，但因有捷運凱旋站、輕軌凱旋瑞田站的雙軌優勢，以及鴻海標下Y15站，將打造45層商業辦公大樓以及32層住商複合式大樓，以及特貿三規劃的多棟商辦，將引進大量高階就業人口，地段相當具發展潛力。

而205兵工廠附近的70期重劃區，已吸引不少建商搶先卡位，像是京城集團該基地去年已動工，規劃興建5棟、450戶的住宅，以20~40坪產品為主，預計採先建後售。此外，70期地主還有慶旺、隆大、華友聯等不少大型建商蓄勢待發，以目前的市場行情來看，每坪開價也要5字頭。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰