好市多起家厝搬遷新址將動土　建照曝光蓋「光盒子」

▲好市多「起家厝」高雄店租約到期將搬家，近期南高雄店基地掛出動土紅布條。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

好市多「起家厝」高雄店開店28年，因租約到期，將搬到高軟南側的成功二路，之前因交通問題一再卡關，近期基地掛出動土紅布條，位於新址的南高雄店建照也首度曝光，將打造3棟、地上4層鋼骨建築，至於原定的加油站已取消。

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好市多目前在高雄有2家店，分別為高雄店和大順店，位在中華五路的高雄店，設立於1997年，至今已28年，是台灣首家，堪稱好市多「起家厝」，當時向南山人壽承租，因租約即將到期，將搬家到高軟南側的80期重劃區。

▲好市多「起家厝」高雄店開店28年，因租約到期將搬到80期重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

新址位於高雄軟體園區南側的成功二路上，正對高雄港，近日基地現場搭起紅色帳篷，還有「好市多股份有限公司南高雄店動土典禮」的紅布條，以及動土的金色土方，即將舉行動土典禮，記者向好市多詢問動土時間，僅回覆「尚未有確切時程」，至於租約期限，好市多也未透露。

而南高雄店原本預計結合加油站開發，去年消息一出，引來高軟廠商、員工質疑上下班時段恐釀交通衝擊，卡在高雄市交通局的交通評估不過關，新店規劃進度一延再延。

▲新址位於高雄軟體園區南側的成功二路上，正對高雄港。（圖／記者張雅雲攝）

此外，外界最關注南高雄店的動工時間，去年12月19日終於取得建照，根據建照執照公布內容，起造人為好市多股份有限公司負責人，將興建3棟鋼骨建築，主要營業的A棟1、3樓做為商場使用，2樓為員工辦公室、4樓為停車場，總樓地板面積達1萬3774.9坪。

根據高雄市都發局《都市設計及土地使用開發許可審議委員會第281次會議會議紀錄》顯示，原本設置加油站的經貿段四小段3-6地號，在送審資料中已不設置加油站，同時新店外觀將以半透明PC版設計，搭配燈光設計，夜晚點亮後形成光盒子意象。

序號 棟別 層別 申請面積(坪) 使用類組 1 A 地上001層 4474.96 B2商場、G2辦公室 2 A 地上002層 115.47 G2辦公室 3 A 地上003層 4378.96 G3零售、C2停車空間 4 A 地上004層 4134.93 C2停車空間 5 A 突出物001層 426.12 樓電梯間、C2停車空間 6 B 地上001層 87.61 C2停車空間 7 C 地上001層 160.07 C2停車空間

▲好市多建照樓層概要。（ETtoday製表）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，好市多高雄店新址距離舊址不遠，都屬同一亞洲新灣區生活圈，之後新店完工對當地生活機能、房價影響不大，根據《高雄實價網》統計，區域周邊豪宅林立，2021年時屋齡5年內的新成屋均價為34.4萬元，2024年則成長到每坪44.35萬元，3年漲幅約3成，新建案單價都要4字頭起跳。

而附近還有許多投資案進行中，像「特貿三」開發案將打造不少住宅、商場、辦公場域等，同時附近5G AIoT相關產業、酒店陸續進駐，區域的商辦、大型店面的需求相當看好，附近店面更是一店難求，租金也出現成長。

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