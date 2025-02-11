每百戶有5戶買房　桃園家戶購屋比登六都之冠

▲桃園市2024年家戶購屋比達5.2%，為六都之最。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

觀察2024年六都「家戶購屋比」，台北、桃園、台南、高雄創3年新高，其中桃園以5.2%居冠，代表該市平均每百戶就有5戶在2024年買房。專家表示，家戶購屋比取決於房價門檻、人口結構、工作機會3大要素，桃園第一、北市最後是長期現象。

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住商機構觀察六都地政與民政局資料，盤整六都2024年家戶購屋比，其中以桃園市達5.2%最多，也就是桃園市平均每百戶就有5戶在2024年買房。

之後依次為台中市4.9%、高雄市3.9%名列亞軍與季軍，而台北市則以2.8%敬陪末座。值得關注的是，台北、桃園、台南、高雄2024年家戶購屋比皆創3年新高。

▲近年六都家戶購屋比整理。（圖／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「去年下半年因央行措施衝擊，全台買氣下挫，但2024年上半年仍有新青安貸等因素催動，交易保持一定量體，使六大都會區2024年家戶購屋比仍處3年來高點。」

至於家戶購屋比第一名的桃園，徐佳馨表示：「桃園市房價相較雙北親民，且機場捷運議題，讓沿線各站創造通勤購屋量，加上近年來產業園區帶動人口紅利，在地換屋、首購需求不斷。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，桃園家戶購屋比最高、北市最低是長期趨勢，家戶購屋比取決於3大要素，分別是房價門檻、人口結構、工作機會，「桃園房價親民，持續吸引雙北外溢買盤，且人口年輕首購租族、工作機會也多，房市自然熱絡。」

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