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新光氣爆13樓畫面曝光　電影觀眾：現場感受2次震動

記者陳筱惠／台中報導

台中百貨龍頭新光三越疑似氣爆，現場滿目瘡痍，且有人員受傷，現場警消全力搶救中，《ETtoday新聞雲》取得事故現場13樓電影廳正在觀賞「美國隊長」的第一時間畫面，觀眾廖先生說：「現場感受2次震動。」

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▲▼ 新光三越 。（圖／讀者提供）

▲台中百貨龍頭新光三越疑似氣爆，現場滿目瘡痍，事故發生當下13樓電影廳全都是粉塵。（圖／讀者提供）

廖先生與妻子在事故發生當下，正在13樓看電影，廖先生說：「當下就是電影播到一半，第一次感覺地板有震動，以為地震，後續最大力的一下，整個人感覺要從椅子彈起來，瞬間天花板掉落、濃煙四起，起初還以為電影特效。」

▲▼ 新光三越 。（圖／讀者提供）

▲現場民眾表示粉塵非常嗆鼻，大家都開手機手電筒照明，慢慢走沒有推擠。（圖／讀者提供）

從廖先生提供的影片，可聽見逃生的觀眾不時傳出咳嗽聲，燈光全滅，而游小姐則說：「第二次震動時，逃生門就直接被推開，從影廳要出去的時候，其實都是粉塵，非常嗆鼻，逃生梯一整層都沒有燈、天花板也都是掉落的粉塵，大家都開手機手電筒照明，慢慢走沒有推擠。」

▲▼新光三越氣爆 。（圖／富美圖專案經理何大帥提供）

▲新光三越氣爆空拍。（圖／富美圖專案經理何大帥提供）

另外，新光三越周邊房地產接待中心員工透露：「有聽到爆炸聲響，但距離還有一段，沒想到是新光三越出事，目前現場交通管制中，願大家都平安。」

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關鍵字：新光三越台中氣爆現場救援電影

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