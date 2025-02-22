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草屯人口躍升南投縣第一　房價表現罕見「鎮比市強」

▲▼南投草屯,草屯鎮,房市,AI管理,社區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南投縣草屯鎮人口數躍升為全縣第一，不論建商還是連鎖餐飲集團都形成鮮明的選「鎮」不選「市」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南投縣草屯鎮1月人口數增為9萬7240人，超車南投市，人口數躍升為全縣第一。草屯受惠交通便捷，連單坪房價都硬生生超出南投市2~5萬元，日前連鎖餐飲「藏壽司」也豪砸9400萬元租近草屯展店，形成鮮明的選「鎮」不選「市」。

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草屯鎮因交通便捷而受到外溢效應，地理位置位處台中、彰化、南投交通樞紐，更因「草屯環」造就四通八達的交通，距離台中市30分鐘左右車程，近年受買盤外溢帶動，房價走揚。

▲▼南投草屯,草屯鎮,房市,AI管理,社區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲最新預售案「幸福臻愛」正式公開，全案規劃22~24坪、2房2衛產品。（圖／記者陳筱惠攝）

日前連鎖餐飲「藏壽司」也豪砸9400萬元租近草屯展店，形成鮮明的選「鎮」不選「市」。在地房仲說：「像這樣的大型連鎖店家，除習慣簽10年以上長約外，也會做出人流、商圈、消費力的評估，除藏壽司插旗，還有麥當勞、寶雅同步都選擇插旗。」

而在地推3案的福寶建設，最新預售案「幸福臻愛」正式公開，全案規劃22~24坪、2房產品，樓高12層，開價639萬元起，拆算單價落在3字頭。

▲▼南投草屯,草屯鎮,房市,AI管理,社區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲福寶建設董事長陳慶曄也感受目前房市受到第七波信用管制相對冷清，但隨著台中房市高漲，草屯仍有不少外地客。（圖／記者陳筱惠攝）

福寶建設在草屯鎮以一年一案的速度推案，2021年首案「幸福流域」、「幸福時光」從22萬元起開賣，至第二案均價24~26萬元，到如今「幸福臻愛」正式公開開價從28~32萬元，換句話說3年時間每坪漲幅約6萬元。

▲▼南投草屯,草屯鎮,房市,AI管理,社區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富宇建設在草屯也推出第4案「富宇富森林」規劃2~3房產品，創下區域新高單價。（圖／記者陳筱惠攝）

福寶建設董事長陳慶曄說：「除基地位置不同之外，房價上漲營建成本、土地成本漲幅還是主要原因，而草屯鎮之所以比南投市房價高昂，除生活機能與交通外，人口持續移入也是相當大的要素。」

陳慶曄表示：「以大樓預售案來說，南投市均價落在每坪30~32萬元左右，草屯鎮則是已經上升至30~35萬元，但草屯交通動線好、消費力高，即便目前房市受到第七波信用管制相對冷清，但隨著台中房市高漲，仍有不少外地客，在地換屋或地緣性客戶，未來保持一年一案的速度。」

▲▼南投草屯,草屯鎮,房市,AI管理,社區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期新案搭配不少AI無人化智能管理功能，大幅減低管理費用。（圖／記者陳筱惠攝）

而新大樓成為打破當地多年以透天為主的市場，草屯資深房仲林建忠說：「現在買方多半青睞新大樓的電梯、公設、代收等服務，如草屯新成屋『富宇上景』2房成交單價來到36.22萬元，總價超過千萬元，相當跌破市場眼鏡。」

另外，富宇建設在草屯也推出第4案「富宇富森林」規劃2~3房產品，目前實登最高價單坪來到35.81萬元，位於成功路的「昌祐敦和」單價也落在33萬元左右。

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關鍵字：南投草屯福寶建設富宇建設房價連鎖店藏壽司建商房市交通

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