鎖定肥羊族！財政部增單價課稅　房仲：新竹影響最大

▲財政部新增單價門檻課稅，舊制售屋者要多繳稅。（示意圖／記者張一中攝）

記者項瀚／綜合報導

財政部新增單價門檻課稅，對於舊制售屋者，北市單價120萬元以上，而其他五都加新竹縣市，只要單價50萬元以上，都得多繳稅。信義房屋專家表示，舊制屋主「賺多多、繳少少」，各縣市中以新竹影響最大，去年竹北屋齡13年以上、單成超過50萬元交易上百件。

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財政部每年初都會公告，該年度舊制房屋的財產交易所得計算規定，此次將沒有取得成本又出售房屋的屋主，新增訂單價規範並調高獲利率。

包括，北市每坪單價達120萬元、新北市每坪75萬元、桃竹中南高每坪50萬元，以實際成交價按房地比率計算，獲利率從17%調高至20%，反映房價持續上漲趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年個人與法人的房地合一稅收高達1000億元，適用房地合一稅的屋主房價大漲後都繳了不少稅，反觀舊制的屋主「賺多多、繳少少」，自然就容易被稅捐機關思考稅負的合理性，每年初都會公告該年度舊制的申報規定。

誰會受影響？曾敬德說，2012年8月1日實價登錄上路後，到2015年底前取得房屋的屋主，若出售房屋雖然適用舊制申報，但因為都有當初取得成本資料，還是得先按房屋（建物）獲利核實課稅。

也就是說，只有2012年8月1日實價上路前取得，沒有取得成本紀錄的屋主，又符合這次課稅調整規定的才會受到影響。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，這些持有很久的房子，因為單價破120萬元就叫「豪宅」有點過譽，事實上財政部就只是想要多收稅而已，與其叫「豪宅」混淆視聽，應可叫做「肥羊宅」 來以正視聽。

▲財政部每年初都會公告，該年度舊制房屋的財產交易所得計算規定。（圖／記者吳佳穎攝）

哪些區域影響最大？曾敬德表示：「台北市精華區域的小宅產品，單價比較可能衝過每坪120萬元，不過這類型中古的大樓每年交易量有限。」

至於其他六都單價50萬元入列，曾敬德說：「中古電梯大樓要賣超過每坪50萬元，可能就以新竹、竹北地區最可能遇到這問題，因此推估此次調整影響最大的可能是新竹地區，光竹北去年交易屋齡13年以上單價超過每坪50萬元的物件就超過100件。」

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