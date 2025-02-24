財政部課稅出新招　地政士：灌高車位價閃單價門檻「沒戲」

▲有些人可能想著灌高車位價格，使成交價下降，閃過單價門檻。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

針對售屋舊制者，財政部納入單價機制。對此，有些人可能想著灌高車位價格，使成交價下降，閃過單價門檻。但地政士表示，若成交單價剛好在臨界值還有機會，但若車位價明顯高過行情，仍可能被追稅。

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修 地產秘密客曝超猛存錢術

財政部19日公布「一一三年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，所謂的「豪宅稅」認定門檻再調整，除延續原有總價門檻外，新增每坪單價標準認定標準。

財政部新制規定，台北市單坪120萬元以上、新北市75萬元以上、其他四都及新竹地區50萬元以上，倘若不是核實申報或房地合一稅，就可能要適用新的規定。

信義地政士聯合事務所執行經理葉惠玲提醒：「扣掉車位以後，單坪如果符合條件，申報的稅率也要調整，有些物件含車位計價雖不達標準，但若扣掉車位買賣，可能單價就達標，也是受影響的對象。」

葉惠玲舉例：「一間總價5800萬元、含車位50坪的台北房屋，單價116萬元未達標，但若扣除5坪車位買賣，房屋本體45坪，單價變為128.9萬元，超過120萬元，因而適用新標準。」

▲一個車位登多少錢，代書也不會插手，買賣雙方約定好就好。（示意圖／記者李毓康攝）

金門地政士事務所所長蕭琪琳表示，實務上代書在處理交易案件時，不會主動把車位價格標出來，除非房屋公司、買賣雙方有特別要求，而至於一個車位登多少錢，代書也不會插手，買賣雙方約定好就好。

不過，蕭琪琳提醒，若想刻意把車位價格灌高，閃舊制者售屋稅金，要小心。他說：「如果成交單價落在豪宅線臨界值，車位比行情多加個10~20萬元還有機會，但如果再多，恐怕就會被政府單位追稅，不建議民眾這麼做。」

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修 地產秘密客曝超猛存錢術