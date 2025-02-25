房東變房客　地球村賣「高雄小天母」店面持續營業中

記者張雅雲／高雄報導

在高雄有「小天母」之稱的河堤社區，區內「國家音樂廳」的1樓店面、地下1樓，去年11月以1.46億元售出，賣家就是地球村，已在地經營19年，買家則是太業科技，之後補習班業者仍持續經營。信義房屋專家表示，台積設廠吸引上下游產業進駐卡位店面。

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▲「國家音樂廳」的1樓店面、地下1樓，去年11月以1.46億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，該店面位於河堤路，為「國家音樂廳」屋齡27年，地上1樓店面以及地下1樓，坪數合計為580.坪，11月份以總價1.46億元出售，換算每坪單價約25.2萬元，買方為電子零組件業者太業科技。

▲河堤社區位於三民區，優質的居住環境和人文氣息，一直有高雄「小天母」之稱。（圖／記者張雅雲攝）

該建物目前為補習班業者「地球村美日韓語」經營，賣家是地球村語文資訊有限公司，且根據台灣公司網顯示，該業者2006年成立，在地經營達19年。新買方為太業科技，轉手後，地球村仍繼續經營，根據徵才網站，明誠校仍持續徵人中，店員表示，之後也是正常營業。

信義房屋河堤店長何柏勳表示，河堤社區位於三民區，優質的居住環境和人文氣息，一直有高雄「小天母」之稱，各大樓對於環境、社區總體營造的維護相當重視，又有明星學校，整體居住環境佳，吸引人口搶進駐，具強烈的剛性需求，人口紅利帶動下，連地下商場型產品也頗受客戶青睞。

不只「國家音樂廳」地下室，去年「維也納D.C」屋齡31年，地下1樓商場，共168坪，也以1158.8萬元售出，賣家為福氣教會，新買家同樣為北高雄教會，換算單價6.9萬元。

▲「維也納D.C」地下1樓商場，共168坪，也以1158.8萬元售出，賣家為福氣教會。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，以地球村該筆交易來說，含有1樓店面93.16坪的面積，地下室約487坪，換算1樓店面價格約88.75萬元，買方購入價格算合理偏高。

至於「維也納D.C」地下室成交價則略低於區域行情，具備空間大，地點好特性，又有獨立出入口，對自用型教會來說也是好選擇。

地址 社區簡稱 總價 交易日期 單價(萬元/坪) 坪數 屋齡 三民區河堤路288號地下一層 國家音樂廳 1億4600萬 2024/11/17 25.2 580.23 27 三民區明哲路33號地下一層之9 維也納D.C 1158.8萬 2024/06/27 6.9 168.01 31

▲河堤社區地下室成交紀錄。資料來源：實價登路。（ETtoday製表）

何柏勳表示，1樓店面成交行情落在65萬元上下，地下室10~13萬元左右，一般地下室廣告效益相對不顯眼，又有無法有臨路的抗性，地下室類型產品就相當挑租客，河堤社區1樓店面釋出量不多，在大概20年前河堤社區的地下室多為商場、俱樂部使用。

如今現在地下室有不少教會、外語補習班承租，在地客群以步行散步購物為主，對地下室商場接受度就要看市場顧客購物習慣，才有機會創造商機。

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