新竹房價5年大漲133%　逆勢跑贏股市





▲近5年，六都房價上漲在37~78%，而新竹地區則大漲133%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

這5年來，股市房市同步上漲，但股市漲幅較高，上漲92%，六都漲幅則在37~78%。不過，新竹地區則大漲133%，跑贏股市。信義房屋專家表示，股市雖然看似漲幅驚人，但很高比例都被外資賺走，一般民眾實際感受到從房市增值的，遠比股票更多。

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信義房屋統計過去5年股房表現台股指數從2020年初的1.2萬點，上漲至去年底的2.3萬點，股價漲幅高達92％。

房市部分，據信義的房價指數，六都房價漲幅在37%~78%，不過新竹地區5年房價漲幅高達133%超越股市，，主要還是這波漲幅半導體貢獻甚大，園區客的薪資成長與未來性能見度高，後續都反映在區域買氣與房價上。

▲都會區近5年房價指數漲幅。（圖／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這波股市大漲到2.3萬點，漲勢分布較為平均，很多也是長輩手上的存股標的，包括半導體、金融、電子五哥等族群，因此帶來的財富效應也較為平均，資產增加後也讓房市增添柴火。」

不過，曾敬德說：「股市雖然看似漲幅驚人，但很高比例都被外資賺走，一般民眾不一定會重壓，反而不動產是民眾人生中最大筆的消費，金額高且有槓桿的效果，因此民眾可能會感受到實際上從房市增值的，遠比股票更多。」

對此，一位8年級受訪表示相當有感，他剛好在5年前於新北汐止購入2000萬元新屋，頭期款僅400萬元，如今房價大漲5成，若如今脫手，由於房地產有槓桿效應，粗估扣掉房地合一稅、利息成本、管理費、仲介費之後，還可淨賺600萬元以上，「股市到底要怎麼投，5年中過程中如此安心，還可能賺600萬元。」

曾敬德表示：「過去5年股房幾乎同步走揚，反應股市帶來更多資金與信心，相對2025房市可能也要看股市走向，現在房貸資金仍處於調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風再起，但股市若維持穩定，對於房市信心偏向正面。」

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