ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新竹房價5年大漲133%　逆勢跑贏股市

▲▼ 房市,建案,台北市。（圖／記者賴志昶攝）

▲近5年，六都房價上漲在37~78%，而新竹地區則大漲133%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

這5年來，股市房市同步上漲，但股市漲幅較高，上漲92%，六都漲幅則在37~78%。不過，新竹地區則大漲133%，跑贏股市。信義房屋專家表示，股市雖然看似漲幅驚人，但很高比例都被外資賺走，一般民眾實際感受到從房市增值的，遠比股票更多。

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

信義房屋統計過去5年股房表現台股指數從2020年初的1.2萬點，上漲至去年底的2.3萬點，股價漲幅高達92％。

房市部分，據信義的房價指數，六都房價漲幅在37%~78%，不過新竹地區5年房價漲幅高達133%超越股市，，主要還是這波漲幅半導體貢獻甚大，園區客的薪資成長與未來性能見度高，後續都反映在區域買氣與房價上。

▲▼ 。（圖／記者項瀚製）

▲都會區近5年房價指數漲幅。（圖／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這波股市大漲到2.3萬點，漲勢分布較為平均，很多也是長輩手上的存股標的，包括半導體、金融、電子五哥等族群，因此帶來的財富效應也較為平均，資產增加後也讓房市增添柴火。」

不過，曾敬德說：「股市雖然看似漲幅驚人，但很高比例都被外資賺走，一般民眾不一定會重壓，反而不動產是民眾人生中最大筆的消費，金額高且有槓桿的效果，因此民眾可能會感受到實際上從房市增值的，遠比股票更多。」

對此，一位8年級受訪表示相當有感，他剛好在5年前於新北汐止購入2000萬元新屋，頭期款僅400萬元，如今房價大漲5成，若如今脫手，由於房地產有槓桿效應，粗估扣掉房地合一稅、利息成本、管理費、仲介費之後，還可淨賺600萬元以上，「股市到底要怎麼投，5年中過程中如此安心，還可能賺600萬元。」

曾敬德表示：「過去5年股房幾乎同步走揚，反應股市帶來更多資金與信心，相對2025房市可能也要看股市走向，現在房貸資金仍處於調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風再起，但股市若維持穩定，對於房市信心偏向正面。」

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：信義房屋房價股市房市股房連動曾敬德賺錢獲利

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「台北星鑽」18戶全流標　專家喊不意外：有錢人的錢不好賺

忠孝復興指標豪宅「台北星鑽」18戶標售，底價3~4.7億元，通通流標。房市專家坦言：「完全不意外，有錢人的錢沒那麼好賺，如果賣同樣價格，你會跟代銷買、還是跟國產署買？」

7小時前

「全球最大燒肉園區」還有第三期　建築師曝可能規劃

有「燒肉南霸天」之稱的佐麻里餐飲集團，打造全球最大的燒肉園區，分3期開發，1期碳佐麻里新興店去年底已開幕，2期「誠品生活台南」，原定Q1開幕，誠品生活透露，期程再調整，至於3期規劃首度曝光，將打造為高級精品或名車旗艦店。

8小時前

接待中心周來人剩3~4組　代銷大佬：重回3年前盛況難

去年9月第七波信用管制重擊不動產市場，以台中市預售屋交易量來說，一個接待中心一週來人3~4組，在近期已經算是相當好的成績，台中代銷龍頭萬群地產董事長謝坤城認為，這次房市冷卻主因是政策，但基本面沒變，不過要回3年前房市盛況不太可能。

8小時前

【廣編】北市一橋之隔　「永邦恆美」稀有新成屋高CP值首選

雙和房市向來供不應求，精華地段更是一屋難求！由永邦開發推出的新成屋「永邦恆美」稀有登場，位居雙和核心地段，擁有五橋三捷一快一高，與北市僅一橋之隔的高CP值優勢，成為近期購屋族爭相關注的新成屋產品。

8小時前

新竹房價5年大漲133%　逆勢跑贏股市

這5年來，股市房市同步上漲，但股市漲幅較高，上漲92%，六都漲幅則在37~78%。不過，新竹地區則大漲133%，跑贏股市。信義房屋專家表示，股市雖然看似漲幅驚人，但很高比例都被外資賺走，一般民眾實際感受到從房市增值的，遠比股票更多。

10小時前

合法持有祖厝地上權遭強拆惹議　竹東謝家悲訴：願是最後一個受害者

近期，強拆爭議再起，新竹民眾謝懿忠心碎控訴，位於新竹縣竹東鎮員山里4鄰下員山76號的自家祖厝，遭地主無情拆除，連祖先牌位也被當成垃圾丟棄，「一夜之間，我們失去了家。」明明擁有房屋一半所有權，但卻無法阻止地主強行破壞的行徑，讓謝懿忠悲憤質疑：「如此惡劣的行為，公理正義何在？」

10小時前

房東變房客　地球村賣「高雄小天母」店面持續營業中

在高雄有「小天母」之稱的河堤社區，區內「國家音樂廳」的1樓店面、地下1樓，去年11月以1.46億元售出，賣家就是地球村，已在地經營19年，買家則是太業科技，之後補習班業者仍持續經營。信義房屋專家表示，台積設廠吸引上下游產業進駐卡位店面。

11小時前

輝達利多促屋主收手惜售　全台8大高鐵站房價「僅1站跌價」

觀察全台8大高鐵站周圍房價，北車、板橋在近期不少新案帶動行情翻揚，漲幅位居冠亞軍，其他縣市也大多呈現上漲態勢，唯一只有輝達承租辦公室的南港不漲反跌。

13小時前

出師不利！　台中20億精華地上權案二度流標

農業部農田水利署臺中管理處去年曾釋出台中市4塊精華地，總計6622坪，總權利金底價達20億元，未料開標前夕遇上919第七波信用管制，市場氛圍降至低點，未能順利標出，今再接再厲，調整建照取得及權利金繳交方式後再次公告招標，但仍以無人投標收場。

15小時前

全台1房產品均價逼8字頭　高雄年漲26%最劇烈

統計近2年七都新案各房型房價漲幅，過往表現較差的1房產品成為黑馬，全台單價直逼8字頭，2年漲幅高達16.7%，遠超2房、3房、4房產品。觀察各縣市，高雄1房漲勢最驚人，高達26%。

16小時前

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他曝近十年最慘：現在還不算房市..

投資客4250萬入手42年老屋..

友賣51年公寓「免頭期款」他心..

合法持有祖厝地上權遭強拆惹議　..

「台北星鑽」18戶全流標　專家..

台中第一豪辦再現2億交易　一查..

房東變房客　地球村賣「高雄小天..

「全球最大燒肉園區」還有第三期..

預售實登件數滑鐵盧　徐佳馨：房..

裝修糾紛不用怕　懶人包大公開

ETtoday房產雲

最新新聞more

「台北星鑽」18戶全流標　專家..

「全球最大燒肉園區」還有第三期..

接待中心周來人剩3~4組　代銷..

北市一橋之隔　「永邦恆美」稀有..

新竹房價5年大漲133%　逆勢..

合法持有祖厝地上權遭強拆惹議　..

房東變房客　地球村賣「高雄小天..

輝達利多促屋主收手惜售　全台8..

出師不利！　台中20億精華地上..

全台1房產品均價逼8字頭　高雄..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366