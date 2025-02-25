接待中心周來人剩3~4組　代銷大佬：重回3年前盛況難

▲這次房市冷卻主因是政策，但基本面沒變，業者認為要回3年前房市盛況不太可能。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

去年9月第七波信用管制重擊不動產市場，以台中市預售屋交易量來說，一個接待中心一週來人3~4組，在近期已經算是相當好的成績，台中代銷龍頭萬群地產董事長謝坤城認為，這次房市冷卻主因是政策，但基本面沒變，不過要回3年前房市盛況不太可能。

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謝坤城說：「光去年台積電賺了快9000億元，未上市的還沒有計算，在基本面上幾乎都是正向，其實很簡單，股市是房市先行指標，產業好帶動股市好，那房市就會好，此次冷卻是政策干擾。」

對於打房，謝坤城表示：「我們平心而論，限制貸款的問題，受到重傷的是要買進第二間的購屋族。但實際上，市面上任何投資管道包含黃金，是不是用現金買？買股票也都只能現金，而房地產卻能貸款，其實政府干預的角色，就是讓房市不要過熱而已。」

▲估價師認為目前房市正進入高原期，這是市場經歷長期上漲後的自然現象。短期內房價不會劇烈波動。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，每一次市場衝擊都衝出新的世代，以台中來說，從2年前開始房市飆漲後，因為單價的提高，不少開發商的產品設計逐漸縮小，過去正3房產品，包含約權狀坪數35坪以上、3房2廳2衛，每個房間能放入雙人床，並有多餘的空間可放入衣櫃或桌子，主臥有專屬衛浴等的正規產品越來越少。

觀察近期市場預售案，權狀坪數27坪隔成3房，在追求極致的空間，房價卻衝破2000萬元。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠說：「目前房市正進入高原期，這是市場經歷長期上漲後的自然現象。短期內房價不會劇烈波動，但預估成交量將維持低迷，市場會進行價格與需求的再平衡，就如現在進行式的坪數縮小、付款調整。」

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