高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍房價年漲3成

▲福山里是全台人口最多的里，有高鐵、新光三越、明星學區，生活機能發達，住宅需求旺盛。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄房市近2年火力全開！根據房屋網最新統計，全台人口最多的10大里中，高雄獨佔半壁江山，其中左營福山里不但是全台最大里，有「天下第一里」之稱，也以年漲幅超過3成奪冠，成為全台10大里中房價飆升最猛的明星里。
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根據《樂屋網》統計全台10大里的房價變化，結果顯示，全台人口數最多的10大里，其中一半位於高雄，連前3大里也均位於高雄，分別是福山、龍水、菜公里，其中福山里人口數達4.5萬人，成為全台第一大里，也有「天下第一里」之稱。
《樂屋網》發言人洪安怡表示，排名第一的福山里與第三的菜公里，是左營地區相鄰的2個里，都屬於左營高鐵特區範圍，鄰近漢神巨蛋商圈，區域內有高鐵、捷運、台鐵交會，交通便利，榮總商圈也能滿足生活需求，因而能吸引在地換屋族群購屋，人口成長快速，房價也有所支撐。
洪安怡，福山里以年漲幅超過3成在10大里中居冠，從2023年均價30.2漲到去年39.8萬元，主因受惠鄰近台積電，生活機能完善，吸引剛需族群移入，也顯示高雄房市近2年的升溫趨勢。
|名次
|區域
|村里
|戶數
|人口數
|2023年房價
|2024年房價
|漲幅
|1
|高雄市左營區
|福山里
|18449
|45313
|30.21萬
|39.83萬
|31.83%
|2
|高雄市鼓山區
|龍水里
|15718
|35127
|37.66萬
|46.41萬
|23.24%
|3
|高雄市左營區
|菜公里
|14038
|34890
|31.15萬
|37.57萬
|20.62%
|4
|新北市林口區
|南勢里
|15716
|33894
|49.64萬
|60.32萬
|21.52%
|5
|新北市林口區
|湖南里
|13861
|31948
|44.93萬
|53.81萬
|19.76%
|6
|新北市淡水區
|崁頂里
|15896
|30427
|29.64萬
|31.51萬
|6.30%
|7
|高雄市左營區
|新上里
|12925
|30003
|31.42萬
|39.01萬
|24.17%
|8
|高雄市楠梓區
|清豐里
|11151
|28455
|24.84萬
|27.69萬
|11.48%
|9
|臺中市北屯區
|廍子里
|11983
|26810
|33.40萬
|40.25萬
|20.49%
|10
|高雄市三民區
|鼎泰里
|10181
|24816
|24.55萬
|26.76萬
|9.02%
▲2024年全台10大里房價。資料來源：內政部2024年12月數據、樂屋網實價登錄數據。（ETtoday製表）
排名第二的龍水里位於高雄鼓山區，洪安怡指出，該里屬於知名豪宅聚落美術館特區，環境綠意盎然，學區完善，發展成熟，平均單價每坪46萬元，其中指標豪宅建案「御皇苑」頂樓戶，單價最高達每坪84.7萬元，穩坐高雄最貴豪宅冠軍。
高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，至於左營區新上里、高雄楠梓區清豐里以及三民區鼎泰里也在前10名榜上，房價漲幅雖相對溫和，但仍呈現穩定成長。陳揚智分析，3區均位於北高雄，隨著橋頭科學園區與台積電相關議題逐步發酵，人口紅利加上價格相對親民的比價效應，仍有持續吸引人口移入的潛力。
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