高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍房價年漲3成

▲福山里是全台人口最多的里，有高鐵、新光三越、明星學區，生活機能發達，住宅需求旺盛。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市近2年火力全開！根據房屋網最新統計，全台人口最多的10大里中，高雄獨佔半壁江山，其中左營福山里不但是全台最大里，有「天下第一里」之稱，也以年漲幅超過3成奪冠，成為全台10大里中房價飆升最猛的明星里。

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根據《樂屋網》統計全台10大里的房價變化，結果顯示，全台人口數最多的10大里，其中一半位於高雄，連前3大里也均位於高雄，分別是福山、龍水、菜公里，其中福山里人口數達4.5萬人，成為全台第一大里，也有「天下第一里」之稱。

《樂屋網》發言人洪安怡表示，排名第一的福山里與第三的菜公里，是左營地區相鄰的2個里，都屬於左營高鐵特區範圍，鄰近漢神巨蛋商圈，區域內有高鐵、捷運、台鐵交會，交通便利，榮總商圈也能滿足生活需求，因而能吸引在地換屋族群購屋，人口成長快速，房價也有所支撐。

洪安怡，福山里以年漲幅超過3成在10大里中居冠，從2023年均價30.2漲到去年39.8萬元，主因受惠鄰近台積電，生活機能完善，吸引剛需族群移入，也顯示高雄房市近2年的升溫趨勢。

名次 區域 村里 戶數 人口數 2023年房價 2024年房價 漲幅 1 高雄市左營區 福山里 18449 45313 30.21萬 39.83萬 31.83% 2 高雄市鼓山區 龍水里 15718 35127 37.66萬 46.41萬 23.24% 3 高雄市左營區 菜公里 14038 34890 31.15萬 37.57萬 20.62% 4 新北市林口區 南勢里 15716 33894 49.64萬 60.32萬 21.52% 5 新北市林口區 湖南里 13861 31948 44.93萬 53.81萬 19.76% 6 新北市淡水區 崁頂里 15896 30427 29.64萬 31.51萬 6.30% 7 高雄市左營區 新上里 12925 30003 31.42萬 39.01萬 24.17% 8 高雄市楠梓區 清豐里 11151 28455 24.84萬 27.69萬 11.48% 9 臺中市北屯區 廍子里 11983 26810 33.40萬 40.25萬 20.49% 10 高雄市三民區 鼎泰里 10181 24816 24.55萬 26.76萬 9.02%

▲2024年全台10大里房價。資料來源：內政部2024年12月數據、樂屋網實價登錄數據。（ETtoday製表）

排名第二的龍水里位於高雄鼓山區，洪安怡指出，該里屬於知名豪宅聚落美術館特區，環境綠意盎然，學區完善，發展成熟，平均單價每坪46萬元，其中指標豪宅建案「御皇苑」頂樓戶，單價最高達每坪84.7萬元，穩坐高雄最貴豪宅冠軍。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，至於左營區新上里、高雄楠梓區清豐里以及三民區鼎泰里也在前10名榜上，房價漲幅雖相對溫和，但仍呈現穩定成長。陳揚智分析，3區均位於北高雄，隨著橋頭科學園區與台積電相關議題逐步發酵，人口紅利加上價格相對親民的比價效應，仍有持續吸引人口移入的潛力。

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