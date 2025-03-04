中捷綠線貫穿中市5區　北屯房價4年飆升67%最強勁





▲台中捷運綠線自2021年開通以來，大幅提升區域交通便捷度。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線自2021年開通以來，不僅大幅提升區域交通便捷度，更帶動周邊房市蓬勃發展，觀察沿線新案房價漲勢，尤以北屯區最為亮眼，漲幅稱冠全線。在地業者認為，未來捷運藍線、捷運橘線將大台中交通網補齊後，屆時捷運宅聲量將更上一層樓。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

根據實價登錄統計，捷運綠線所行經的6個行政區中，房價漲幅最高的是北屯區，新案從2021年每坪均價29.92萬元上漲至50.17萬元，4年間飆升67.6%，位居全線第一。

▲台中捷運綠線漲勢最強勁的位於北屯區。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，漲勢最強勁的北屯區就涵蓋北屯總站、舊社站、松竹站、四維國小站及文心崇德站等5個站點。特別是位處四期重劃區的「文心崇德站」，因坐擁崇德、天津、北平、昌平4大商圈，生活與商業機能完善，該站於去年12月旅運量高達20萬8494人次，為綠線旅運量排名第三高的站點。

「文心崇德站」更吸引豐邑、冠德、國泰等指標建商爭相購地推案，如「文心O'live」規劃36~55坪、3至4房產品，最高成交價達每坪68.9萬元。而冠德建設於崇德路的原裕毛屋超市958.62坪土地，預計推出地上24層的住宅產品，最快今年進場。國泰建設北平路三段約566.58坪的土地，也將改建為住宅大樓。

▲隨著捷運藍線即將開工、捷運橘線核定，大台中交通網逐步建構下，業者認為屆時捷運宅聲量將更上一層樓。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「儘管文心崇德站周遭發展較早，但隨著捷運網路的帶動和商圈的蓬勃發展，該區的居住需求仍然強勁，吸引不少自住客，更有建商透過危老重建的方式積極取得土地，推動房市進一步發展。 」

隨著捷運藍線即將開工、捷運橘線核定，代銷業者，寶利發興業總經理蘇興民指出：「捷運綠線自北屯到烏日，行經6個行政區共18站，而文心中清站周圍，同時擁有賣場、量販、市場、商圈、學校，未來捷運橘線交匯至該站，將帶進更多人流、消費圈，屆時捷運宅聲量將更上一層樓。」

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓