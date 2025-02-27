永豐棧「阿利海鮮」賣掉了　桃園開發商8.5億拿下

▲敦謙國際集團接手承租經營「雀客藏居台中大墩」，原永豐棧阿利海鮮會館，以8.5億元拍定。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中知名飯店永豐棧大墩館，因集團財務糾紛遭法拍，去年首次以10.1億元進入法拍市場，但因總價高、租賃狀況複雜，已連續流標2次，底價一路下修至7.68億元，今（27）日舉行第三拍，由兆喆建設以8.5億元得標，加價8295萬元驚呆市場，溢價約11%。

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永豐棧大墩館、過去的阿利海鮮會館，現由敦謙國際集團接手承租經營「雀客藏居台中大墩」，總建物面積3798坪，土地面積501.55坪，以土地單價計算，每坪約169.9萬元，新買家兆喆建設公司則設在桃園。

寬頻房訊發言人徐華辰指出：「永豐棧大墩館目前仍有租約在身，根據法拍筆記來說，租期到2028年，共計84間房的租金投報率是市場主要考量因素，本次底價大幅下修，但最終仍以約二拍底價溢價拍出，除了租約，也可能具備對未來土地增值的期待。」

▲此次大墩館標出後，將牽動永豐棧本館後續法拍程序，未來本館（永豐棧酒店）總價估計達20億元。（圖／記者陳筱惠攝）

謙仁不動產簡剴延認為：「此次五期的永豐棧大墩館標出後，代表市場認可區段價值，將牽動永豐棧本館後續法拍程序，未來本館（永豐棧酒店）總價估計達20億元，但由於永豐棧集團涉及的財務問題錯綜複雜，仍可能影響後續投資人出手意願。」

另外，簡剴延說：「以土地單價每坪169.87萬元，在該區已經是最高新天價，但該物件因為建物有租金價值，換算下來每建坪僅22萬元，以建物殘值來估算，大約還有3億元，再平均土地，基本上仍是相對划算的買賣，顯示市場對該物件仍具信心。」

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