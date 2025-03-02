七期飆破百萬高不可攀　後金龍時代買氣回流「東七期」

▲七期東側的五期重劃區，因新案少又擁現成機能，具備抗跌特性而成為剛性買盤焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

後金龍風暴時代，隨著房市走弱，越來越多開發商選擇整併市中心危老案。其中，七期東側的五期重劃區，開發完整幾乎無新案，近期迎來推案潮。信義房屋專家表示，市區新案擁現成機能與價格，具備抗跌特性而成為剛性買盤焦點。

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跨西屯、南屯、西區3大市中心的五期重劃區，緊鄰七期西屯區的何厝段、大墩段土地最為搶手，包括2018年國泰人壽以總價約76億元買下何厝段3260坪土地，登上當年度台中最高土地總價地王，目前將興建「國泰置地廣場」。

而國雄建設以總價25億元拿下何厝段鄰台灣大道1667坪土地，目前推案「國雄無双」、聯聚建設子品牌理仁建設則是以總價約16億取得大墩段828坪土地，也推出「理仁奕舍」，目前該案已率先站上7字頭成交單價。

▲五期在售案中，基地1667坪、面積最大的「國雄無双」，規劃34層雙塔SRC鋼骨大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「台中五期重劃區以文心路與七期相連接，在七期開發之前便是中部知名的富人聚落，包括大墩商圈、公益商圈、精明商圈皆以五期為核心發展，過去七期豪宅建商如由鉅、寶璽、寶輝在此都有推案。」

目前，區內還有先建後售的「尉寶大墩主人」基地面積590坪，產品規劃52、56坪。近期將開新案有大墩五街近大墩路的「惠田璞悅」，磐鈺營建機構也在五權西路以西、大墩二街角地購入土地。而達麗建設位在台灣大道、何厝街口雖非正五期，基地同屬東七期範圍，日前已先開工。

▲相對過去幾年新興重劃區房市飆飛，市中心個案也悄悄出現補漲效應。（圖／記者陳筱惠攝）

在售案中基地1667坪、面積最大的「國雄無双」，規劃34層雙塔SRC鋼骨大樓，規劃25~50坪、2至4房，自開案以來已有超過300戶交易。

信義房屋公益忠明店曾志凱指出：「房市遇亂流出現震盪，市區新案擁現成機能與價格抗跌特性，而成為剛性買盤焦點。相對過去幾年新興重劃區房市飆飛，市中心個案也悄悄出現補漲效應。如位在精誠商圈屋齡10年的『大岩瑜舍』就出現單坪55萬元的高價，豪宅『寶璽公園爵邸』即便逾33年屋齡，也有單價3字頭行情。」

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