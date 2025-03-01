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徐華辰／投資人看好　中南部法拍成交率逆勢增加

▲▼高雄,重劃區,新左營站,高鐵,建台水泥。（圖／記者陳建宇攝）

▲不僅預售屋，近年法拍市場也出現許多投資人紛紛將重心轉移到中南部。（圖／資料照）

文／寬頻房訊發言人徐華辰

近期台中永豐棧酒店大墩館進行第三次拍賣，底價7億6894.4萬元，結果由桃園的兆喆建設以8億5189.9899萬元得標，溢價約10.8%；大墩館土地501.55坪，若以得標價換算土地價格，土地每坪約170萬元，以周邊行情來看，土地得標單價遠超過市場行情。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

綜觀近年法拍市場表現，由於中南部不動產市場加溫，許多投資人紛紛將重心由北部轉移到中南部，以中永豐棧酒店大墩館來說，推測投資盤仍然進場的主因，仍是市中心土地難尋，除了賺取現有租金率外，買方也看好未來土地價值，所以不顧一切。

▲▼ 永豐棧,阿利海鮮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中永豐棧酒店大墩館三拍拍定8.5億元，換算土地得標單價遠超過市場行情。（圖／資料照）

這個現象，也讓部分過去乏人問津的案件陸續解套。以拍定金額來看，最高價案件為高雄建台水泥左營廠，在2024年三拍時由債權人三禾資產以42.97億元承受，該筆案件也成為2020年以來單宗拍定金額最大的法拍案。

除此之外，像是台南新市爛尾預售案「COCO嚮家NO.2」、荒廢近20年的渡假會館高雄大社「匯智龍城」也都在歷經多輪拍賣後終獲得投資人關愛的眼神而順利標脫。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲六都法拍成交率，2025年前2月僅台中、高雄成長。

觀察2025年1、2月法拍案件，央行自去年9月祭出第七波選擇性信用管制後，全台不動產市場買氣皆受到影響，六都成交率皆不如去年同期表現，惟台中、高雄兩行政區表現突出，不僅沒有衰退，成交率上漲達3%以上。

▲▼ 寬頻房訊發言人徐華辰 。（圖／寬頻房訊發言人徐華辰提供）

▲寬頻房訊發言人徐華辰認為，科技業對中南部的投資規模不斷擴大，不動產展望仍舊璀璨奪目 。（圖／徐華辰提供）

由於科技業對中南部的投資規模不斷擴大，未來勢必成為科技業的新重鎮。不難推測未來地方的產業發展與就業、薪資所得前景看旺，長線房市展望仍舊璀璨奪目。而這部分也反映投資人基本上看好台中、高雄未來發展，即使在現今氛圍中仍願意提前進場布局。

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►徐華辰小檔案
經歷：瑞士商菲利普莫里斯台台灣分公司merchandise、東森房屋加盟事業部科長
現職：寬頻房訊發言人
 

關鍵字：法拍市場台中地產高雄建台水泥投資熱潮南部地產

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