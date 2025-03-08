直擊台北市中心「神秘小島」　阿伯10萬買5百坪地圓小農夢

記者項瀚／台北報導

記者登上「台北島」，位於台北、三重交界的淡水河上，許多小農在島上種菜，環看四周，緊貼眼簾都是高樓大廈，宛如市中心神秘菜園。實地採訪2位小農，一位退休阿伯去年以總價10餘萬元，買下近500坪地，光是賣菜，每月就有8~9千元小額零用錢。而另一位越南阿姨從事長照工作，每年只花幾千元租地，純粹是休假時來種興趣的。

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▲記者登上「台北島」，位於台北、三重交界的淡水河上。（圖／記者項瀚攝）

「中興新洲」也被稱為「台北島」，位於雙北市交界的淡水河上，上頭就是連接台北與三重的忠孝橋、中興橋，面積廣達14.2公頃，行政區隸屬三重，大多為私人產權，但只能用於農作，宛如是市中心的神秘小島、神秘菜園。

記者實地登島，從中興橋台北側人行步道上橋，往三重方向一路走，約8分鐘左右會遇到一座樓梯，往下走就是台北島，而這也是台北島連外的唯一道路。

走上台北島，隨處可見一塊一塊的菜園，環看四周，緊貼眼簾的是台北車站、萬華、三重地區的高樓大廈，景象非常特殊。

▲68歲的鄭伯伯每天都會在「台北島」種菜。（圖／記者項瀚攝）

恰好在「台北島」種菜的鄭伯伯，今年68歲，已經退休了，住在三重。他說：「我本來就對園藝有興趣，退休後多在種菜，種很多年了，過去都是承租，去年因緣際會買下一塊自己的菜園，將近500坪，10多萬元。」

鄭伯伯說：「台北島是台北市最方便的種菜地點，大多都是小農，種興趣的，賺得不多，我每天早上8~9點來種，中午回家休息，下午再來種到天黑，每天8小時，種出的量自己吃之外，剩下的拿去賣，每月就是8~9千元。」

當天，記者也想與鄭伯伯買菜，3大把地瓜葉50元，價格公道實惠，正要付錢時鄭伯伯堅決不收，凸顯出滿滿的小農人情味。

▲阮小姐休假時就會到「台北島」種菜。（圖／記者項瀚攝）

另一位在「台北島」忙活的阮小姐也接受記者採訪，她今年51歲，從越南嫁來台灣，從事長照工作。她說：「我本來常跟一位台北島的小農買菜，剛好我也有興趣，去年他就帶我下來（台北島），我是租地的，每年租金就是幾千元而已，平時休假才會來種，當興趣，作物大多都是自己吃，多的就送給朋友。」

▲「台北島」只能用於耕作，不得進行任何開發。（圖／記者項瀚攝）

據歷史文獻資料，「台北島」這片大片河川沖積地，擁相當多年歷史，主要管轄行政區位於於新北三重區範圍，早年還有居民與房屋，但在。1956年為避颱風洪水，曾強制撤離水門外沙洲居民，原有房屋也全部拆除。

「台北島」大多土地產權為私有地，但使用分區為河川區的水利用地、農牧用地，在台北地區防洪計畫中，被劃入洪水平原一級管制區，僅能種植短莖作物，無法進行任何開發。

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