父靠重劃翻身、兒嗜賭噴掉50億　土開揭暴富地主真實樣貌

記者陳筱惠／台中報導

台中平民億萬富翁，有不少是受惠土地重劃，而這些一夜暴富的地主，自然成為別人眼中的大肥羊，包含眾所矚目的「五億高中生」因賴小弟繼承市價5億元的房地產而引發懸案，不過台中最有名的，當屬七期大地主紀家么兒，短時間揮霍50億元的事蹟。

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▲賴小弟因繼承市價5億元的房地產而引發懸案，而台中最有名的，當屬七期大地主紀家么兒短時間揮霍50億元的事蹟。（圖／記者陳筱惠攝）

「這些一夜暴富的地主，等於是被錢砸到，重劃一代大多為務農的老實人，都是傻傻的做，而享受的多為第二代、第三代，二、三代部分遵循父母低調生活、部分揮霍無度，自然成為別人眼中的大肥羊。」土開業者說。

其中台中最知名的揮霍代表，就是2019年還在大直豪宅開毒趴，而遭鄰居報警的紀家么兒紀向謙，以源豐碾米廠起家的已故摩鐵大亨、「紀氏源豐」董事長紀竹林，因投資眼光精準，成為台中市7期重劃區早期地主，曾同時經營6間摩鐵，外界估其身價超過200億元。

▲重劃後得到巨款的地主後代，部分揮霍無度自然成為別人眼中的大肥羊，賭博示意圖。（圖／記者許權毅翻攝）

但其么兒紀向謙奢華成性，喜歡擺闊，不只出入酒店、夜店，後來還喜歡豪賭，但每次在外欠下鉅額賭債，都由父兄幫忙解決，據了解，紀家為替紀向謙還債，至少賣掉40億元資產，但2015年紀向謙又傳豪賭簽下10億元賭債，導致黑衣人到紀家的3家摩鐵砸店恐嚇追債。

資深土開則說：「這樣的敗家子，其實真的很多出現在二、三代。」，他說，在一代中，其實大多過得很簡樸，他也認識身價好幾億的地主，至今都仍在撿資源回收，很低調的生活，甚至連腰帶都用麻繩紮起而已，也有的地主複製獲利模式，花現金再回頭去買幾甲幾甲的農地，卻去7-11買牛奶，要店員小姐給一個免洗杯。

▲在重劃一代中，其實大多過得很簡樸，業者也認識身價好幾億的地主，至今都仍在撿資源回收，示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

「在人性考驗下，過去處理過8億元的土地，4位地主每個人可分得2億元，在我們的眼中來看就是一筆鉅款，即便只分得1億元都是花不完的錢，但實際上在土地持有人家族政鬥中2.5億元、1億元、2億元，都可以讓有血緣關係的家族吵到老死不相往來，沒有人嫌錢多。」

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