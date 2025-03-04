5大領域專家判讀房市　漲跌各異「蛋白區承壓」

▲「金龍海嘯」威力不減不少自住客都在觀望，不少民眾不確定此時會是好的入手時機？還是可以再等房價下修？（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「金龍海嘯」威力不減不少自住客都在觀望，不少民眾不確定此時會是好的入手時機？還是可以再等房價下修？5大領域專家包含建設公司、建築師、室內設計師、代銷業及銀行高階主管等，分享2025年房地產市場見解，而漲跌各異「蛋白區承壓」是主要共識。

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近期受到央行對於房貸控管，除了新青安、首購族以外，其他購屋族幾乎無一倖免，過去案場人擠人的場景不復見，週來人腰斬再腰斬，而成屋市場也首當其衝，5大領域專家包含建設公司、建築師、室內設計師、代銷業及銀行高階主管等，又是如何看待未來不動產市場。

對此，營建業代表、聖揚機構總經理陳正哲認為：「2025年房市預測為『漲+跌』局面，蛋黃區因地段與需求穩定，蛋白區則可能因銷售壓力下降約5%。」目前短期交易量雖縮減，但房價跌幅有限、中期受政策變動影響較小、長期則因土地有限，房價仍具上漲趨勢。

▲近期受到央行對於房貸控管，不只預售市場，成屋市場也首當其衝。（圖／記者陳筱惠攝）

銀行業高階主管則是認為，整體房市各區域表現將出現分化：「今年是市場調整年，交易量減少，但價格維持穩定。部分區域如桃園、台中重劃區可能會受到影響，但核心區域仍有小幅上漲的可能。」

以銀行業角度來看，雖然政府打房政策帶來壓力，中長期的房市發展相當樂觀，台灣資金仍然充沛，超額儲蓄率一再創新高，去年台灣的GDP 增長將近4.3%，這些基本面因素將持續支撐房價，房地產仍是具吸引力的資產配置選擇。

建築設計業、謝其安建築師事務建築師謝其安認為：「過去20年好幾度認為房價要跌，房市卻漲多跌少，持續走多頭。可以確定的是人口聚集的蛋黃區及受台積電效應的地區房市仍看好，但人口移入少的蛋白區則看跌，短期~中期內認為房市放緩偏向跌，而長期則看政治因素。」

▲2025年房地產市場見解，而漲跌各異「蛋白區承壓」是主要共識。（圖／聖揚機構提供）

室內設計業、A+W設計聯合事務所總監廖偉廷則表示：「房市最主要因素為利率，目前利率雖調升但仍偏低。房價漲與跌依不同區域會有不同表現，短期看跌，長期看漲，目前房市交易量減少，直覺上會認為連帶減少未來的裝修需求，但投資客轉為中長期持有，房屋出租的輕裝修需求將提高。」

廖偉廷建議，民眾裝修預算至少以房價10%為預備，另一種估算方法，依扣除公設的坪數，不含空調、家電、家具，以實坪7～8萬元坪估算會比較穩妥。

代銷業者、游經理則認為：「隨台灣人口老齡化與家庭結構改變，市場對小型公寓與高便利性住宅需求上升，年輕家庭對居住需求也將成為市場的重要驅動力。房價仍有5大支撐因素，包括家戶比例帶來的剛性需求、綠色通膨預期買盤、股市資金流入房市、房地供給減少，以及對安全住宅的急迫需求。」

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