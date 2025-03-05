還地國產署　左營60年公車站拆除走入歷史

▲1958年成立的左營南公車站，成立超過一甲子，位於左營區左營大路，近期因租約到期，整棟開始拆除走入歷史。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

1958年成立的左營南公車站，成立超過一甲子，位於左營區左營大路，近期因租約到期，整棟開始拆除走入歷史，預計把土地歸還給國產署，不少在地人有從小搭到大的回憶相當不捨，專家分析，該區離台積電也不遠，房價將衝4字頭。

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▲左營南公車站1958年成立，早期是左營最知名的轉運站之一，有不少重要公車路線經過，是不少在地人兒時搭車回憶。（圖／翻攝自Google Maps）

左營南公車站1958年成立，至今已67年，早期是左營最知名的轉運站之一，有不少重要公車路線經過，是不少民眾的兒時搭車回憶，近期因租約到期，開始拆屋還地，把土地歸還給國產署，在地人都相當不捨，而原有車站也暫時搬到50公尺處的臨時車站。

高雄市左營區自助里里長劉淯騰表示，左營大路為早期發展的成熟商圈，沿線商家林立，該站目前由高雄客運經營，為當地重要轉運站，不過左營大路近年逐漸沒落，主因人口往新重劃區移動，人口流失加上商圈轉移，留下的多為高齡人口，當地店家也少有年輕品牌進駐。

▲高雄客運規劃在附近的三角公園旁的停車場後方，設立新的客運轉運站。（圖／記者張雅雲攝）

劉淯騰建議，該基地未來若能興建複合式商場，引進各式知名連鎖品牌進駐，附近還有社會住宅興建中，完工後可引進更多人流，促進商圈發展。

而高雄客運規劃在附近的三角公園旁的停車場後方，設立新的客運轉運站，劉淯騰說：「該地為國防部所有，高客正積極協調，希望能長期租用來設置轉運站，以提升交通便利性。」

產品 地點 價格 預售大樓 左營大路 單價 35~40 萬 透天 左營大路 50 年以上總價 1300~1500 萬 透天 左營大路巷內 50 年以上總價 500~900 萬 土地 左營大路 單價 90~95 萬元

▲左營大路生活圈房市。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，左營大路為左營最早發展的區域，受惠歷史底蘊、交通優勢與生活機能發達，到美術館、巨蛋也不遠，相對美術館、巨蛋動輒5字頭的房價，左營大路與附近桃子園特區，近年來成為高雄最具潛力的購屋區段之一。

特別是台積電進駐高雄後，左營大路鄰近台積電設廠的楠梓產業園區車程約10~15分鐘，不僅迎來經濟新動能，地價與房價更水漲船高，建商看準危老獎勵優惠，陸續收購沿線的老舊透天推案，區域目前以透天店面為主，屋齡動輒50年起跳，總價1300~1500萬元，釋出量也不多，目前地價已達每坪90~95萬元，預售新案成交價也已逼近4字頭。

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