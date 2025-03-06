三多商圈靠醫美回春　養蚊好樂迪、小7無人店全租掉

▲高雄三多商圈的好樂迪三多店，開店20多年，好樂迪撤出後空置3年，首度迎來新租客。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄三多商圈的好樂迪三多店，開店20多年，2022年4月熄燈，不少老顧客都相當不捨，沒想到空置3年後，首度迎來新租客，專家表示，近期產業進駐帶動店面市場回溫，不只好樂迪，全台7-ELEVEN最大無人店舊址也租出，皆由醫美產業進駐。

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▲好樂迪三多店在地至少營業20年，是不少人從小唱到大的回憶。（圖／翻攝自Google Maps）

好樂迪三多店位於三多商圈，在地至少營業20年，是不少人從小唱到大的回憶，2022年4月熄燈後，就一直閒置至今，空租3年後，首度迎來新租客，由醫美「光靚美學診所」進駐。

據了解，該店面出租1~3樓，可使用坪數為478.4坪，當初開出月租金64.5萬元，租賃實登未公布，在地仲介透露，月租金約50萬元。

▲7-ELEVEN無人店「X-STORE」，當時是全台最大的小7無人商店，舊址目前正圍起圍籬開始裝潢。（圖／記者張雅雲攝）

而附近另一間曾在高雄掀起一陣無人風潮的7-ELEVEN無人店「X-STORE」，當時是全台最大的小7無人商店，去年4月撤出後，屋主重新開出25萬元招租，不到一年就有新租客承租，目前正圍起圍籬開始裝潢，在地房仲透露，同樣為醫美業承租，月租金約25萬元。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹指出，三多商圈位於亞灣範圍，區內規劃5GAIoT創新園區，近期大型店面出租加速，關鍵在去年NVIDIA 執行長黃仁勳掀起一陣AI旋風後，又有鴻海集團設立總部，以及高雄金融科技創新園區開幕，帶動上下游廠商提前布局卡位大型店面。

店名舊址 位置 坪數 預估租金 (萬元) 現況 好樂迪三多店 中華路 可使用坪數 478.4坪 約 50 醫美診所 X-STORE 中山路 地坪 53.23坪、建坪 51坪 約 25 醫美業裝潢中

▲亞灣空租大店面新租客。（ETtoday製表）

「一店難求」的現象也「提早」浮現，以往空租已久的大型店面，紛紛被搶租，目前1樓店面單坪租金大約落在1500元，2樓以上每坪800元。劉沛緹說：「醫美產業因客單價高，能負擔較高租金，且對店面坪數需求靈活，成為目前進駐的主要產業。」

相較之下，以前該商圈常進駐的文青咖啡店、小吃店等餐飲業，難以負擔店租成本，只能「暫緩開店腳步」。

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