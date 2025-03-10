高雄知名男模會館突拆招　網歪樓：還沒進去朝聖過

▲高雄空置20年的主幼商場去年有新租客入住，帶動商圈人氣，對面知名男模會館一開8年，沒想到近期招牌突撤全店開始拆除。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄空置20年的主幼商場去年新租客入住，帶動商圈人氣，對面知名男模會館一開8年，沒想到近期招牌突撤全店開始拆除，有網友在《Threads 》PO文透露，「時代的眼淚？這就是七八年級少女們的共同回憶。」據了解，該店為租約到期，已有牙醫診所秒進駐。

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前金區曾空租20年的店面「主幼商場」出租後，近期有「禪燒肉」、「YES KTV」一次2品牌進駐，群聚效應帶動商圈人氣，對面知名男模會館2017年開幕，一開8年，沒想到近期招牌突撤，整間店面開始拆除。

▲知名男模會館2017年開幕，一開8年，沒想到近期招牌突撤。（圖／翻攝自Google Maps）

有網友在網路論壇《Threads 》PO文透露，「時代的眼淚？這就是七八年級少女們的共同回憶。」貼文一出，立刻引發網友熱議。有網友笑稱「我還沒進去朝聖過。」、也有網友不捨「高雄地標少一個了！」而網友也透露是該店是租約到期搬家。

據了解，該店地坪48.7坪、建坪247.36坪，在地仲介預估，租金約15~20萬元，已由牙醫診所秒租，在地人透露，該店臨路退縮，降低廣告能見度，加上周邊多畫設紅線不方便停車，對店面來說也算是抗性。

▲高雄首宗捷運聯開案O4站，由麗寶集團旗下名軒開發得標，興建地上23層智慧地標型商辦，預估2032年完工。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評指出，舊市議會生活圈位於南高，生活機能便利，不過前幾年商圈北移，整條中華路就有約50%的空租率，且不少店面空間不小，出租去化具一定難度，可謂南高空租潮裡的重災區。

不過近來指標店面陸續租出，包括「全聯福利中心」以每月租金63萬元租下老牌宴會館「海寶軒」1樓，昔日空租20年的店面「主幼商場」以130萬元出租，帶動區域人氣回流，以往月租10萬以上的店面待租期起碼半年，現在店面出租速度明顯加快。

屋齡 成交量 均價 (萬元/坪) 5年內 21件 38.4萬 10~20年 27件 30.3萬 20~30年 13件 21萬

▲舊市議會2024年生活圈房價。（ETtoday製表）

此外，舊市議會公辦都更案正在進行拆除，台灣人壽將新建1棟地上26樓金融新創大樓，預計2029年完工。對面就是高雄首宗捷運聯開案O4站，由麗寶集團旗下名軒開發得標，興建地上23層智慧地標型商辦，預估2032年完工，未來金融新創大樓與O4站TOD連結，可引進大量人口紅利。

祝遵評說：「不過該區素地不多，缺乏新案，成交量也不多，屋齡5年內大樓，成交價約35~40萬元，10~20年大樓落在28~32萬元。」



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