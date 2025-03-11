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跨界頂奢民宿、綠能產業　建商展新事業度房市寒冬

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商除了蓋住宅也陸續開始分身斜槓，延續本業優勢跨足飯店、商場、商辦。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市交易走冷，建商除蓋住宅，也陸續開始分身斜槓，延續本業優勢跨足旅宿、商場、商辦，甚至超跨界到綠能產業，對抗此波打炒房的過渡期。

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建商轉投資飯店進入收割期，包含如元利建設、大陸建設、興富發集團、京城集團、遠雄建設等，都有涉略，單是興富發就有3棟飯店即將落成，開發價值達上千億元，不過相較於大型建商採分工經營、國際連鎖酒店進駐模式，也產生如立穩營造南投「遊獵行腳」，及華友聯屏東「墾丁H會館」、台南「H VILLA INN 清水漾」等民宿。

▲▼ 南投,遊獵行腳,民宿,最貴民宿,休閒不動產,立穩營造,陳舜智 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商不僅鎖定連鎖品牌飯店合作，如南投「遊獵行腳」、屏東「墾丁H會館」等民宿也開始受到關注。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅有旅宿業，商場也是眾開發商積極搶進的目標，聯上集團轉型「MLD台鋁生活商場」帶進KTV等娛樂設施，盼吸引人潮光顧，上櫃建商富旺國際在烏日打造「富旺F Plaza」將以「親子共融同樂」為設計主軸，規劃平面街邊店，預計第三季開幕。

「遊獵行腳」經營者、立穩營建董事長陳舜智分享：「遊獵行腳2023年完工，以『沒有牆的實驗場』為題，也是因自身背景才能靠著獨特性興建，此案在人力、物料通膨上漲前興建，造價1坪達38萬元，要放到現在，未必能蓋出一樣的作品。」

▲▼ 嘉檢綠能平臺聯合訪視小組前往漁電共生案場落實檢警調廉與綠能產業聯繫交流 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲值得注意的是，也有開發商背景的建商，不走裙帶產業斜槓，反而跨足不同領域如能源、綠電等產業，示意圖。（圖／資料照）

值得注意的是，也有開發商背景的建商，不走裙帶產業斜槓，反而跨足不同領域，包含三地集團跨足能源業，進軍綠能產業，在七股打造台灣最大漁電共生場。親家集團也在彰化投資40億元興建儲能廠，採用特斯拉長效型儲能系統，單日儲電達20萬度，也預計持續找地加碼投資。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出：「具營建背景的建商，目前也面臨須走向多角化經營，包括參與飯店、商辦、零售等開發，斜槓成為經營者，盼透過長期穩定的現金流，平衡營建業的營收空窗，近期上市櫃建商更看好商用不動產發展，紛紛轉蓋商辦，山不轉路轉，在不動產市場也是同樣的道理。」

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關鍵字：台中南投建商飯店建商綠能斜槓高雄

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