跨界頂奢民宿、綠能產業　建商展新事業度房市寒冬

▲建商除了蓋住宅也陸續開始分身斜槓，延續本業優勢跨足飯店、商場、商辦。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市交易走冷，建商除蓋住宅，也陸續開始分身斜槓，延續本業優勢跨足旅宿、商場、商辦，甚至超跨界到綠能產業，對抗此波打炒房的過渡期。

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建商轉投資飯店進入收割期，包含如元利建設、大陸建設、興富發集團、京城集團、遠雄建設等，都有涉略，單是興富發就有3棟飯店即將落成，開發價值達上千億元，不過相較於大型建商採分工經營、國際連鎖酒店進駐模式，也產生如立穩營造南投「遊獵行腳」，及華友聯屏東「墾丁H會館」、台南「H VILLA INN 清水漾」等民宿。

▲建商不僅鎖定連鎖品牌飯店合作，如南投「遊獵行腳」、屏東「墾丁H會館」等民宿也開始受到關注。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅有旅宿業，商場也是眾開發商積極搶進的目標，聯上集團轉型「MLD台鋁生活商場」帶進KTV等娛樂設施，盼吸引人潮光顧，上櫃建商富旺國際在烏日打造「富旺F Plaza」將以「親子共融同樂」為設計主軸，規劃平面街邊店，預計第三季開幕。

「遊獵行腳」經營者、立穩營建董事長陳舜智分享：「遊獵行腳2023年完工，以『沒有牆的實驗場』為題，也是因自身背景才能靠著獨特性興建，此案在人力、物料通膨上漲前興建，造價1坪達38萬元，要放到現在，未必能蓋出一樣的作品。」

▲值得注意的是，也有開發商背景的建商，不走裙帶產業斜槓，反而跨足不同領域如能源、綠電等產業，示意圖。（圖／資料照）

值得注意的是，也有開發商背景的建商，不走裙帶產業斜槓，反而跨足不同領域，包含三地集團跨足能源業，進軍綠能產業，在七股打造台灣最大漁電共生場。親家集團也在彰化投資40億元興建儲能廠，採用特斯拉長效型儲能系統，單日儲電達20萬度，也預計持續找地加碼投資。



高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出：「具營建背景的建商，目前也面臨須走向多角化經營，包括參與飯店、商辦、零售等開發，斜槓成為經營者，盼透過長期穩定的現金流，平衡營建業的營收空窗，近期上市櫃建商更看好商用不動產發展，紛紛轉蓋商辦，山不轉路轉，在不動產市場也是同樣的道理。」

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