時機歹歹買家開實登最低議價　屋主急：還要去小房間嗎

▲有網友表示，現在的買家都把同社區的最低實登價格，拿來當開價，這樣還要去小房間議價嗎？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年央行祭出信用管制後買氣驟冷，待售期不斷拉長，有網友在PTT急問，現在的買家都把同社區的最低實登價格，拿來當開價，這樣還要去小房間議價嗎？信義房屋專家表示，出價最中立的依據就是標的物本身的「價值」，建議可依銀行鑑價價格出價。

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原PO在PTT發問，透露最近委由仲介出售1間房子，底價1700萬元，仲介收了1400萬元的出價斡旋後，拜託見面談，他也已明確告知仲介底價差太多不可能出售，因此想問這個見面談對仲介有何意義？

原PO指出，該社區去年大概6筆實登，成交價介於1600~1900萬元，去年9月信用管制後，金龍風暴席捲房市，社區半年沒有成交，最新價格為今年的1400萬元成交價，所以買方都是參考社區最低價，他已經收到好多張1400萬元的斡旋單，忍不住上網詢問網友該不該跟仲介到小房間議價？

引來網友一面倒建議，有人分析「這種就是想凹你，我也遇過，直接說不用。」、也有網友直言「這就是把你的底價再拉低，好讓之後別組更接近成交。」網友笑稱，買方解讀訊號「欸這區有人開破盤價，房價崩跌是真的！你也要賣我這價格」，賣方解讀訊號：「短期小波動」。

▲金龍風暴後，不少買賣雙方還處於價格拉鋸，建議買家可評估個人對產品需求。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高一區協理周清源表示，金龍風暴後，不少買賣雙方還處於價格拉鋸，建議買家可評估個人對產品需求，若沒替代產品，代表這個案子很符合個人需求，出價可以相對積極，此外，可比較正在銷售中的同類型產品，了解現在該區屋主的開價。

周清源說：「若嘗試從1400萬元加價，後續看屋主會不會願意議價回應，如果雙方都堅持底價，那就只能再看別間了。」

至於有網友推薦可採「銀行鑒價」來當出價價格參考，周清源分析，銀行鑑價也是參考周邊行情，且是以「人況評估」為主，建議把銀行鑑價當成買方自身的付款能力參考，用來考慮未來的貸款成數，買家是否有足夠的付款能力。

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