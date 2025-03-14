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Threads長腿房仲突爆紅　自曝：罹癌時被迫搬離租屋

記者項瀚／台北報導

擁傲人身材、172公分長腿的美女房仲林歆培Peggy，剛入行5個月，月月成交，皆獲6位數薪水，成績亮眼。她接受《ETtoday新聞雲》專訪，分享投入房仲工作的契機，竟是與2年前一段傷感的故事有關，此外她也分享自己的從業理念，並希望趕快買到一間屬於自己的房子。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

▲▼ 美女房仲林歆培Peggy 。（圖／記者項瀚攝）

▲美女房仲林歆培Peggy外型亮麗，並擁172公分、56公斤的好身材 。（圖／記者項瀚攝）

林歆培Peggy外型亮麗出眾，熱衷運動健身，擁有相當逆天的身材，172公分、56公斤，一張在Threads上的自拍照引發網友們「暴動」，直呼「美女房仲」。

Peggy接受《ETtoday新聞雲》專訪，她目前任職於住商不動產士林文林加盟店，雖然才入行約5個月的時間，但每個月都有成交，皆獲6位數的薪水，表現突出，店東在一旁也是對她讚譽有加。

▲▼ 。（圖／Peggy提供）

▲Peggy在Threads的日常貼文照片，引發網友們「暴動」。（圖／Peggy提供）

為何想當房仲？Peggy說：「出社會後，我都一直從事與銷售有關的工作，賣過精品、也賣過古董傢俱，對自己的銷售經驗有一定信心，而房屋基本上是銷售價格最高的商品，一直以還都想要挑戰。」

使Peggy決心踏入房仲領域的契機，則要從2年前一段傷感的故事說起。她說：「當時我罹患癌症，在手術後的恢復期，回到東區的租屋處，恰好碰上房東急著賣房，被迫搬離，當時就覺得身心俱疲，決心要賺更多錢，買一間屬於自己的房子，把病養好之後，就進入住商了。」

Peggy期許自己：「希望能在明年成功買房，目標設定總價2000多萬元，想買在新北市地區，有車位、離捷運站近一點的電梯2房。」

談到為何在919央行打房後入行，而且還是剛入行，就能月月成交？Peggy謙虛地表示：「919之前，很多人都跟我說，要做好半年都沒成交的心理準備，所以對新人來說，我真的覺得自己很幸運，很感恩。」

Peggy入行以來，平均每天只睡4~5小時，除了帶看、拜訪客戶，還有非常多的訊息要回覆，此外在自媒體經營也花了很多時間。她說：「我是非常用心地在設計我每篇貼文，從文案主題、配音、剪輯等方面都下足苦心，實務上感受自媒體真的很夠力，我絕大多數客戶都是從自媒體來的。」

▲▼ 。（圖／Peggy提供）

▲Peggy的興趣除了旅行、下廚，還有健身運動。（圖／Peggy提供）

不過，基於出色的容貌、身材條件，是否也帶來一些困擾？Peggy說：「在曝光上確實比較容易，相對的也會收到一些訊息，像是約吃飯、單純想認識，這種我就先不會回，但只要沒有進一步的騷擾，我都不會封鎖，也許對方未來會有真正我可以幫上忙的地方。」

Peggy也分享自己的從業理念，她認為：「房屋有價，信任無價，站在客戶的角度思考才能成就雙贏，要用心理解客戶真正的需求，給予專業建議，並透過智慧溝通，才能把服務做到最好。」

最後關於Peggy的感情狀態，她也大方分享：「過去因為經歷了一些傷痛，現在已是人間清醒腦，現階段想把重心精力放在工作上面。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲Peggy的基本資料介紹整理。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

關鍵字：房仲住商林歆培Peggy美女辣妹大奶性感火辣

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