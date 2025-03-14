台中連鎖日料太平店收攤　查建商2.99億買下

▲台中知名老牌日料店「江屋」，在台中目前碩果僅存的太平店，近期悄然歇業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中知名老牌日料店「江屋」，在台中目前碩果僅存的太平店，近期悄然歇業，查詢發現，該店址早在去年7月就已被亞哥建設買下，有趣的是，江屋日本料理東區店，2023年就被上櫃建商坤悅開發以高價買走，隨即豐原店跟著歇業掛賣，對此，代銷業者認為，自2年前開發商佈局腳步逐漸逃離重劃區、轉向有機能的舊市區，對南太平、東區佈局趨勢明顯。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？ 在地看：這2種人「買房心態有落差」

位於太平區中興東路上的江屋日本料理太平店，去年7月以總價約2.99億元、平均土地每坪50萬元高價，買下現址約600坪土地與建物，該店位於中興東路商圈核心，是南太平的中心，步行可達太平運動場，周遭商業機能豐富。

▼近期江屋日本料理店近況。（表／記者陳筱惠製）

分店 地點 出售時間或歇業時間 現況 東區店 十甲東路、樂業路路口 2023 年 7 月售地 坤悅開發購入 豐原店 豐東路 381 號 2023 年 6 月歇業、改名搬遷 地主出售中 太平店 中興東路 70 號 2024 年 7 月售地 亞哥建設購入

事實上，2023年江屋東區店出售消息傳出之時，豐原店也因租約到期搬遷，當時地主隨即掛起出售看板，354坪工業用地、售價直逼2.5億元，後續一度租售並行，但截至目前為止，該店仍閒置中，並未看見有商家進駐。

僅管江屋3間分店都已陸續歇業，不過，江屋日本料理已在北屯區另尋新址，也在網路上預告五月會在軍福11路上開店，轉戰廍子重劃區，延續品牌生命。

無獨有偶，距離「江屋太平店」步行約5分鐘的中平路周遭、太平運動場首排，2022年時一排老舊透天、工廠也已經被開發商背景的陳姓自然人，整併至少1558坪以上、13塊土地，總交易金額不低於6.8億元，拆算平均土地單價落在43.6萬元。

住商不動產中區執行協理賴萬指出：「南太平土地單價4~5字頭元，位置周邊學區、醫院、量販店以及夜市等機能齊全，惟附近較屬舊市區環境，土地分區為第一種住宅區，由於近年來南太平陸續開發可建地較為零碎的自辦重劃區，且皆主打低密度開發，符合區域自住、換屋需求，因此該案未來若是建商進駐推出透天型產品，總價約能達到1500~2500萬元之間。」

▲距離「江屋太平店」步行約5分鐘的中平路周遭、太平運動場首排，2022年時一排老舊透天、工廠也已經被開發商背景的陳姓自然人，整併至少1558坪以上、13塊土地。（圖／記者陳筱惠攝）



中興東路近期指標推案僅興建中的「坤悅涵仰」，該案也是該路段約30年來的唯一推案，推案之初轟動區域，因為中興東路的生活機能豐富，出門短短1公里就能滿足所有食衣住行育樂機能，公家機關、學校、運動公園、11間銀行還有超過百間的商家。

▲市場觀察開發商開始往危老重建的舊區整合，不只是南太平出現大量獵地訊息，包含東區、南區，這股整合風預估會延續2年（圖／記者陳筱惠攝）

華博建築團隊總經理楊濬輔則表示：「其實在2年前，建商開始發現重劃區土地逐漸高位、投報率慢慢變低，加上政府打房之後，針對建商的資金收緊，開發商開始往危老重建的舊區整合，不只是南太平出現大量獵地訊息，包含東區、南區這些地區，未來案量將變多，這股整合風預估會延續2年。」

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？ 在地看：這2種人「買房心態有落差」