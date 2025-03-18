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新青安助攻　35歲以下房貸族占34%創9年新高

▲▼美術館,看屋,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2024年35歲以下房貸族的申貸件數暴衝，占總申貸件數34%，創下近9年來最高紀錄。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台首購族掀起一股買房熱，房仲根據聯徵中心最新數據統計，2024年35歲以下房貸族的申貸件數暴衝，占總申貸件數34%，創下近9年來最高紀錄，與2020年的5萬2135件相比，短短5年內成長幅度高達47.7%，專家分析，新青安助攻，未來年輕首購族仍是購屋主力族群。

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中信房屋研展室彙整聯徵中心資料發現，2024年全台35歲以下房貸族的申貸件數高達7萬6986件，占申貸總件數22萬6594件的34%，該一占比創下自2016年以來的近9年新高。

而且與2020年相比，當時35歲以下年輕房貸族的申貸件數僅有5萬2135件，短短5年間，全台年輕房貸族的申貸件數就大幅增加了47.7%，首購族購屋意願大增。

年份 35歲以下房貸族申貸件數 (件) A 申貸總件數 (件) B 年輕房貸族佔比 A/B
2020年 52,135 174,171 29.9%
2021年 58,185 184,884 31.5%
2022年 58,995 183,170 32.2%
2023年 67,350 201,165 33.5%
2024年 76,986 226,594 34.0%
近5年增幅 47.7% 30.1% 4.1%

▲5年35歲以下年輕房貸族申貸情況 。資料來源：財團法人金融聯合徵信中心。（ETtoday製表）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，新青安房貸自2023年8月起上路，推出低利貸款與5年寬限期，房貸也拉長到40年，2.0版貸款額度增加到1000萬元，有感降低購屋負擔，讓年輕人更容易購屋，加上前幾年面對房價節節高升，「現在不買、未來更貴」的壓力促使許多人加速行動，即使銀行近期收緊放貸，與換屋族相比，首購族的影響相對輕微，年輕世代仍穩坐房市消費主力。

住商機構大南區協理林祺博表示，受新青安影響，不少父母趁勢贊助頭期款或直接幫子女購屋，讓年輕首購族群購屋比例明顯提升，帶動首購型剛需提早出籠，低總價、小坪數住宅的購屋需求也持續升溫，不過該政策優惠2026年7月31日截止，預估明年7月底前年輕首購族仍是購屋主力族群。

莊思敏說：「新青安的寬限期雖具吸引力，但到期後月付額增加，尤其近期房市略顯冷卻，建議民眾避免追價，房貸支出控制在月收入3成以內，避免過重負擔。」

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關鍵字：房市首購族35歲以下新青安購屋

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