秀場天王老家改建32年　豬哥亮堂妹：天王的根還在

記者張雅雲／高雄報導

豬哥巷有棟三合院門口掛著秀場天王豬哥亮舊居的紅磚牌，上面還有豬哥亮手持麥克風的頭像，里長透露，豬哥亮住過的老家三合院其實已經拆除，原址1993年已經重新蓋起透天厝，信義房屋專家表示，近年僅附近巷內少數透天有交易，地價落在35~45萬元。

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▲豬哥亮住過的老家三合院其實已經拆除，原址1993年已經重新蓋起透天厝。（圖／記者張雅雲攝）

藝人豬哥亮從秀場天王、「出國深造」躲債再到復出，寫下演藝圈傳奇，連家務事都攤在螢光幕前吵不完，他小時候居住的三合院就在高雄左營店仔頂街130巷，現在巷內的三合院門口，還設了紅磚簡介標示「秀場天王豬哥亮舊居」，並畫上豬哥亮手持麥克風的頭像，每年都有粉絲會到此參觀。

豬哥亮堂妹、也是高雄市左營區中北里里長謝瑞真透露，豬哥亮故居的三合院已售出拆除，舊址早已改建為透天厝。據了解，該透天早在1993年就改建，屋齡至今也32年。

謝瑞真透露，自從舊居賣出並改建後，多年來就沒看過兒女們回來過，因為老家賣了，兒女也沒理由再回豬哥巷，就有在地人感嘆，「老家沒了，天王的根還在這裡，希望年輕人能記得他的故事。」

▲左營舊城近年新舊交融，附近有台積電在楠梓設廠，引進人口紅利，還有舊城區獨特的文青歷史感。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋左營高鐵店主任李思嫻表示，豬哥巷周邊多為住3用地，且多為關係人交易或是未登記建物，近年僅附近巷內少數透天有交易，地價落在35~45萬元，至於臨大馬路的商業用地，地價約90~100萬元。

高雄市仲介公會理是陳揚智表示，左營舊城近年新舊交融，附近有台積電在楠梓設廠，引進人口紅利，還有舊城區獨特的文青歷史感，加上到熱門商圈如巨蛋、美術館也不遠，吸引年輕購屋族因比價效應來此購屋，也陸續有置產客入手後翻新透天，當成收租套房使用。

當地透天厝多為老屋，租金行情相對實惠，李思嫻指出，6坪大小套房月租約6000~8000元，相較高鐵路段同類型物件租金已達1.2~1.3萬元，兼具生活便利性與高CP值，深受年輕族群青睞，區域房市買氣逐漸熱絡。

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