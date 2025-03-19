老牌牛排館「再出發」半年就歇業　月租開40萬找嘸人

記者陳筱惠／台中報導

遷址重開的台中老牌餐廳「台中牛排館」，2023年3月由新團隊接手，並搬遷至北屯區軍功路一段重啟爐灶，豈料只開了半年就宣告歇業，原址開出40萬元月租金、頂讓設備等，但從歇業至今已近1年半，仍無人接手。

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▲台中老牌餐廳「台中牛排館」只開了半年就宣告歇業，原址開出40萬元月租金，卻養蚊18個月。（圖／記者陳筱惠攝）

台中牛排館在台中有超過50年的品牌歷史，從中區發跡，全盛時期在西屯區、西區、北屯區都有分店，堪稱是台中人吃到飽界的始祖，招牌的蒙古烤肉更讓不少老台中人懷念不已，最後一間由台中牛排館創始人經手的是西屯路三段的中科店，於2020年間熄燈。

而2023年3月，在北屯區軍功路一段盛大開幕的台中牛排館，由新團隊接手，甫開幕吸引不少民眾前來消費，但只開了半年就爆發欠薪、欠款等風波，業者當時出面自認：「策略錯誤」後歇業，而該店也開出40萬元月租金招租，但仍空置18個月。

▲台中老牌餐廳「台中牛排館」已成絕響。（圖／記者陳筱惠攝）

實地走訪，外觀仍保留台中牛排館字樣，內部陳設也還與歇業前一樣，牆上布條寫著附完整設備、免頂讓金、月營收千萬等字樣，附近民眾則說：「軍功路上就這一段商業氣息很薄弱，附近除了全聯外，店家很少，多半為住家，而台中牛排館前身為烘焙樂園，後來也不敵疫情黯然收攤。」

「台中牛排館」地坪190坪、使用坪數250坪，地上2層樓建物，為住三用地，該店雙面臨路、面寬達45米，佇立在軍功路上廣告效應十足，目前開出月租金40萬元靜待有緣人。

▲專家認為，該店面以月租金來說仍高於市場行情，若能下降至月租25~30萬元，才會有機會。（圖／記者陳筱惠翻攝）

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「該店鄰近東山高中，10期周邊都是住宅區，商業行為比較薄弱，周邊比較沒有車流、人流，距離正軍功商圈有點遠，不過中國醫投資157億興建的『台中市立綜合醫院』，未來勢必吸引大量醫療族群人口進駐，有望改善人潮車潮，如果以月租金來說的話，仍偏離市場行情，能接手的企業也少，若能下降至月租25~30萬元，才會有機會。」

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