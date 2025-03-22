預售案落架後「外觀變色」　建商補救方案再惹眾怒

記者張雅雲／高雄報導

台南有預售案外觀變「土色」，住戶超火大！民眾買了預售屋，好不容易即將完工，上個月鷹架拆下，赫然發現外觀從原本白灰黑色變淺木紋色，與DM、模型差太多，氣炸的住戶聯手抗議，怒喊：「擺明想逼住戶解約賺價差！」建商則提出2方案，將在30日開說明會。

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▲民眾買了預售屋，好不容易即將完工，上個月鷹架拆下，赫然發現外觀從原本白灰黑色變土色。（圖／記者張雅雲攝）

有民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，透露她2022年入手台南安南區的預售案，當初購屋時，該案DM、模型的外觀均以白灰黑的沉穩設計吸引買家，好不容易今年即將完工，沒想到上個月鷹架拆除後，建築竟呈現土色調，與當初外觀嚴重不符。

▲當初購屋時，該案DM、模型的外觀均以白灰黑的沉穩設計吸引買家。（圖／民眾提供）

購買該社區的L小姐無奈表示：「過程中建商對於變更，完全沒有任何通知，所有已購客都是鷹架拆除後才看到，超級傻眼。加上台南房價飆漲，若是不能接受外觀選擇解約，當初的預售價格也買不到新房。」

L小姐怒批：「房價漲這麼多，解約重賣，建商更賺。若不解約，他們也省了成本。無論如何建商都是贏家。」

L小姐說：「建商未事先告知即擅改外觀，已違反承諾。無論是節省成本、內部採購失誤，還是刻意利用房價上漲謀利，後果都不該由買家承擔。」

記者致電該建商詢問後續處理，該公司表示：「已提出調整外觀及維持現況2種方案。」一是現況外牆為淺木紋磚的部份，依照銷售廣告示意圖，改以淺灰色搭配黑色Sto外牆專用塗料，施作於現有磁磚表面。

▲建商指出，正積極收集意見，盼在說明會上與住戶達成共識，尋求對社區最佳的處理方式。（圖／記者張雅雲攝）

二是維持現況外觀，把方案一的工程費用，依各戶房屋總價比例分配於各戶，於交屋結算時折價予同意交屋的客戶，並在3月30日將舉行說明會。建商表示：「正積極收集意見，盼在說明會上與住戶達成共識，尋求對社區最佳的處理方式。」

L小姐透露，該公司預估工程費用總金額700萬元，平均每戶約7.4萬元，折價範圍約5~9萬元不等，「重漆方案無法解決長遠問題，萬一3、5年就掉色，色差、斑駁之後誰負責？」另一種選擇7萬元的方案也不能接受，分明就是想趁機逼已購客解約，希望能依之前的法院判決前例，建商每戶賠償房屋總價的15%。

年份 事件 2022年5月 投訴人入手台南安南區預售屋 2025年2月 建案外觀鷹架陸續拆除 2025年2月 住戶向建商反應未收到變更外觀顏色通知，且不能接受新色 2025年3月 收到建商回應並通知3月30日集體開說明會 2025年3月 住戶無法接受建商提供方案，投訴《ETtoday新聞雲》

▲投訴人購屋糾紛。（ETtoday製表）

懋元法律事務所律師張簡明杰表示，廣告視為合約一部分，若合約未賦予建商大幅改色權利，住戶可要求重做或賠償，通常住戶大多要求回復原本外觀，若以方案二的工程費用來看，應以回復原本外觀的工程款計算。

舉例來說，若回復原本外觀工程款為3000萬元，就應以3000萬元折價，再依各戶房屋總價比例分配於各戶，住戶若不滿建商提出的原方案，可向消保會申訴或集體提告，促使建商承擔重做成本。

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