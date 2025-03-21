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央行暫停手　業者：盼3大屯區交易量爬回「3位數」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲今（20）央行並未採取進一步管制措施，台中在地盼3大屯區，接下來交易量能夠爬回「三位數」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市面臨寒冬，中古屋與預售屋市場同時陷入低迷，以台中市3大屯區北屯、南屯、西屯交易量來看，不論預售屋還是中古屋，年減幅度接近9成，更創下近年來最大跌幅。隨著央行並未採取進一步管制措施，在地盼：「接下來只求交易量能夠爬回『三位數』。」

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以中古屋交易量來看，根據實登揭露，2024年1月份西屯區交易量351件、北屯區389件、南屯區223件，但2025年1月份，西屯區交易量只剩48件、北屯區58件、南屯區25件，全部只有雙位數，總數大減近9成。10年來最慘的情況，也讓不少不動產相關從業人員哀苦連天。

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房仲業者認為只要貸款無法鬆綁，房市就沒有曙光（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「受整體經濟環境影響，民眾購屋信心降低，加上政府打炒房政策發酵，市場觀望氣氛濃厚。台中3大屯區的中古屋與預售屋交易量在2025年相較去年同期、甚至過往10年來說，都是真的冷清。」

不具名仲介表示：「目前市場都在等待利率環境穩定、政策明朗化，說實話，買方信心下修，此次並未有回暖跡象，交易量與2008年金融海嘯相當、比2014年奢侈稅房市走空還要慘，只要貸款無法鬆綁，房市就沒有曙光。」

面對市場冷卻，預售市場部分，不少建商紛紛釋出讓利措施，包括提升建材、推出低自備優惠、送傢俱家電等，試圖刺激買氣。但市場反應依舊冷淡，代銷業者表示：「顯示目前房市仍處於修正階段，一週有賣一戶就要放鞭炮慶祝。」

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關鍵字：台中房市低迷交易寒冬央行北屯西屯南屯

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